Как вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь

При отсутствии мобильной связи и доступа к стационарным телефонам с экстренными службами можно связаться с помощью мессенджеров — Viber, WhatsApp, Telegram. В таких случаях действуют резервные номера телефонов Национальной полиции и ГСЧС. Отметим, что любые мессенджеры работают при раздаче интернета другого оператора и при подключении к Wi-Fi.

При отсутствии мобильной связи и интернета Жители Одессы и области могут звонить или писать сообщения на следующие номера:

Национальная полиция: (095) 32-16-700 или (067) 76-39-802;

ДСНС — (050) 39-03-152.

Обратите внимание! Прежде чем писать или звонить в мессенджер, резервный контакт экстренных служб нужно сохранить в телефонную книгу своего телефона.