Новости Одессы и Одесской области

Как вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь

Как вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь

В декабре у мобильного оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой в работе. Тысячи украинцев на долгое время остались без связи. В Министерстве внутренних дел рассказали, как вызвать экстренные службы в случае отсутствия мобильной связи.

При отсутствии мобильной связи и доступа к стационарным телефонам с экстренными службами можно связаться с помощью мессенджеров — Viber, WhatsApp, Telegram. В таких случаях действуют резервные номера телефонов Национальной полиции и ГСЧС. Отметим, что любые мессенджеры работают при раздаче интернета другого оператора и при подключении к Wi-Fi. 

При отсутствии мобильной связи и интернета Жители Одессы и области могут звонить или писать сообщения на следующие номера:

  • Национальная полиция: (095) 32-16-700 или (067) 76-39-802;
  • ДСНС — (050) 39-03-152.

Обратите внимание! Прежде чем писать или звонить в мессенджер, резервный контакт экстренных служб нужно сохранить в телефонную книгу своего телефона.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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