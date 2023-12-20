Абоненты «Киевстар» в Одессе снова остались без мобильной связи: причины

Как сообщили в «Киевстар», сбой в работе оператора связи возник в ряде городов на западе и юге Украины.

«Наша сеть сейчас на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг.

Так, с утра 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины возникли сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения «Мой Киевстар».

Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении.

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Напомним, неделю назад, 12 декабря, миллионы пользователей «Киевстар» остались без мобильной связи и интернета из-за мощной кибератаки, ответственность за которую взяли на себя российские хакеры из группы “Солнцепек”.

В компании сообщали, что была частично разрушена его IT-инфраструктура. Это лишило абонентов Киевстара возможности позвонить родным и близким. И чтобы выйти из положения, люди начали скупать стартовые пакеты других операторов — Vodafon и lifecell.

Уже к вечеру стартовых пакетов этих операторов практически не было в продаже. И “на улицы” вышли недобропорядочные торговцы, которые на разных интернет-платформах продавали стартовые пакеты по цене от 500 до 1500 гривен.