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Абоненты «Киевстар» в Одессе снова остались без мобильной связи: причины

Абоненты «Киевстар» в Одессе снова остались без мобильной связи: причины

Утром 20 декабря пользователи «Киевстара» снова жалуются на перебои со связью, мобильным интернетом и услугой SMS. В компании уверяют, что проблему в ближайшее время устранят.

Как сообщили в «Киевстар», сбой в работе оператора связи возник в ряде городов на западе и юге Украины.

«Наша сеть сейчас на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг.
Так, с утра 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины возникли сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения «Мой Киевстар».
Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства»,  — говорится в сообщении.

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Напомним, неделю назад, 12 декабря, миллионы пользователей «Киевстар» остались без мобильной связи и интернета из-за мощной кибератаки, ответственность за которую взяли на себя российские хакеры из группы “Солнцепек”.

В компании сообщали, что была частично разрушена его IT-инфраструктура. Это лишило абонентов Киевстара возможности позвонить родным и близким. И чтобы выйти из положения, люди начали скупать стартовые пакеты других операторов — Vodafon и lifecell.

Уже к вечеру стартовых пакетов этих операторов практически не было в продаже. И “на улицы” вышли недобропорядочные торговцы, которые на разных интернет-платформах продавали стартовые пакеты по цене от 500 до 1500 гривен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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