Новости Одессы и Одесской области

Возможны ли блэкауты в Одесской области: глава ОВА рассказал о резервах генераторов

Возможны ли блэкауты в Одесской области: глава ОВА рассказал о резервах генераторов

Одесская область имеет достаточно генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией социально важные объекты в случае очередных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом во время пресс-брифинга сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Будет ли в Одессе свет

По его словам, несмотря на сложность ситуации и значительные повреждения, специалисты смогли справиться с вызовом и вернуть свет в дома людей.

— Сегодня заведения, которые больше всего нуждаются в этом, обеспечены всем и в течение определенного времени могут автономно работать. В частности, это медицинские учреждения и детские учреждения, — сказал Кипер.

Будет ли в Одессе мобильная связь

Глава ОГА добавил о важности улучшения мобильной связи в регионе. По его словам, операторы связи должны принять меры для увеличения мощности башен и оснащения их дополнительными генераторами.

— В течение последней недели было очень много встреч с операторами связи. Решали вопросы, чтобы они могли оперативно предоставлять сигнал без сбоев. Сегодня это важно, чтобы была коммуникация. Особенно во время воздушной тревоги, — подчеркнул Олег Кипер.

Читайте также: В Одессе пока отменили графики отключения света, но к ним могут вернуться

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua