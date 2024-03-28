Возможны ли блэкауты в Одесской области: глава ОВА рассказал о резервах генераторов

Будет ли в Одессе свет

По его словам, несмотря на сложность ситуации и значительные повреждения, специалисты смогли справиться с вызовом и вернуть свет в дома людей.

— Сегодня заведения, которые больше всего нуждаются в этом, обеспечены всем и в течение определенного времени могут автономно работать. В частности, это медицинские учреждения и детские учреждения, — сказал Кипер.

Будет ли в Одессе мобильная связь

Глава ОГА добавил о важности улучшения мобильной связи в регионе. По его словам, операторы связи должны принять меры для увеличения мощности башен и оснащения их дополнительными генераторами.

— В течение последней недели было очень много встреч с операторами связи. Решали вопросы, чтобы они могли оперативно предоставлять сигнал без сбоев. Сегодня это важно, чтобы была коммуникация. Особенно во время воздушной тревоги, — подчеркнул Олег Кипер.

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