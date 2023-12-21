«Киевстар» обещает абонентам месяц бесплатных услуг

Об этом сообщается в пресс-службе «Киевстара».

В компании заявили, что после кибератаки 12 декабря сеть стабилизируется и уже сейчас восстановлена мобильная связь и интернет, SMS, связь в роуминге, на 98% восстановлена услуга Домашний Интернет. Также работает сайт и приложение Мой Киевстар.

«Наконец-то можем сообщить, что полностью восстановили все базовые сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Знаем, как важно позвонить родным в праздники. Поэтому наши специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить», — говорится в заявлении.

В качестве обещанной компенсации «Киевстар» отменяет плановую плату за тариф для всех пользователей.

Плановая тарифная плата не будет взиматься в частности с:

абонентов подписки с 22.12 по 21.01;

абонентов контракта, в том числе тех, кто пользуется услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01;

бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.

«Все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся, и вам начислятся все объемы по тарифу», — уточнили в компании.

Также компания задонатит на ВСУ 100 млн гривен.

Впрочем, как сообщают наши читатели, в некоторых случаях «Киевстар» предлагает еще месяц не поднимать плату за тариф, которая должна повысится в новом году.

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