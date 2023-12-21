Новости Одессы и Одесской области

«Киевстар» обещает абонентам месяц бесплатных услуг

«Киевстар» обещает абонентам месяц бесплатных услуг

Оператор мобильной связи «Киевстар» в качестве компенсации за недавний сбой из-за хакерской атаки отменяет следующую плату за тариф для всех абонентов. Все произойдет автоматически – подключать ничего не нужно.

Об этом сообщается в пресс-службе «Киевстара».

В компании заявили, что после кибератаки 12 декабря сеть стабилизируется и уже сейчас восстановлена мобильная связь и интернет, SMS, связь в роуминге, на 98% восстановлена услуга Домашний Интернет. Также работает сайт и приложение Мой Киевстар.

«Наконец-то можем сообщить, что полностью восстановили все базовые сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Знаем, как важно позвонить родным в праздники. Поэтому наши специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить», — говорится в заявлении.

В качестве обещанной компенсации «Киевстар» отменяет плановую плату за тариф для всех пользователей.

Плановая тарифная плата не будет взиматься в частности с:

  • абонентов подписки с 22.12 по 21.01;
  • абонентов контракта, в том числе тех, кто пользуется услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01;
  • бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
  • пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.

«Все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся, и вам начислятся все объемы по тарифу», — уточнили в компании.

Также компания задонатит на ВСУ 100 млн гривен.

Впрочем, как сообщают наши читатели, в некоторых случаях «Киевстар» предлагает еще месяц не поднимать плату за тариф, которая должна повысится в новом году.

Читайте также: Три способа как связаться с абонентом, если на счету не хватает средств

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить