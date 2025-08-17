Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море у берегов Одессы 17 августа составит 22-23°C;

Волнение моря легкое, уровни воды вдоль побережья и в лиманах безопасные;

Дневная температура воздуха в Одессе +28-30°C, по области +28-33°C, осадков не ожидается;

По прогнозу Seameteo, средняя температура моря в августе около +24°C, к концу месяца может достигнуть +27°C;

Вода у берега может быть немного прохладнее, чем указано в прогнозах.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды 17 августа составит 22-23°С – купаться в такой воде вполне комфортно.

Волнение моря – легкое, а уровни моря вдоль побережья и в лиманах – безопасные. Это означает, что шторм сегодня не предвидится и условия для пляжного отдыха благоприятные.

По прогнозу ресурса Seameteo, температура моря в Одессе в августе этого года составит в среднем +24°C. Более того – в конце месяца она даже может подняться до +27°C.

При этом следует помнить о том, что вода вблизи берега может быть немного прохладней от указанных в прогнозе данных.

Как сообщалось, сегодня в Одессе и Одесской области сохранится жаркая и сухая погода. Осадков не ожидается, а дневная температура воздуха составит +28+30°C в Одессе и +28+33°C по области.

