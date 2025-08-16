Ключевые моменты:
- В Одессе переменная облачность, без осадков; ветер 3-8 м/с; днем +28–30°C, ночью +18–20°C; морская вода +22–23°C;
- В Одесской области также без дождя, дневная температура +28–33°C, ночная +15–20°C; видимость на дорогах хорошая;
- Море у побережья комфортное для купания, идеальные условия для отдыха на пляже;
- Ветер переменных направлений, умеренной силы, не создаст дискомфорта.
Прогноз погоды в Одессе на 17 августа
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 августа
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
