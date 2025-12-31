Ключевые моменты:
- 1 января облачно с прояснениями, без осадков.
- Ожидается ветреная погода
- Температура опустится ниже 0.
Погода в Одессе
1 января в Одессе облачная погода с прояснениями, осадки существенные не ожидаются. Ветер сначала северо-западный, днем перейдет на юго-западный, порывы 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- Ночная температура будет составлять 4-6°С ниже нуля.
- Днем поднимется до 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области:
Аналогичная картина: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный днем - юго-западный, 9-14 м/с.
Температура:
- Ночью 4-9°С.
- Днем от -3°С до +2°С.
