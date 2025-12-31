Ключевые моменты:

  • 1 января облачно с прояснениями, без осадков.
  • Ожидается ветреная погода
  • Температура опустится ниже 0.

Погода в Одессе

1 января в Одессе облачная погода с прояснениями, осадки существенные не ожидаются. Ветер сначала северо-западный, днем ​​перейдет на юго-западный, порывы 9-14 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночная температура будет составлять 4-6°С ниже нуля.
  • Днем поднимется до 0-2°С тепла.

Читайте также: Да без разницы? Как Одесса запуталась с названиями своих улиц.

Погода в Одесской области:

Аналогичная картина: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный днем ​​- юго-западный, 9-14 м/с.

Температура:

  • Ночью 4-9°С.
  • Днем от -3°С до +2°С.

Читайте также: Под удар российских дронов в Одесской области попали гражданские судна — фото.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме