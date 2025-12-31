Ключевые моменты:

Атака врага на порт «Південний» 20 декабря повредила резервуары с подсолнечным маслом, попавшим в Черное море.

Жидкое масло образует поверхностное пятно, вызывая удушье, переохлаждение, обезвоживание у животных.

Растительное масло разлагается быстрее нефти, но зимой густеет, тратит кислород в воде и вредит фауне.

Большие разливы пищевого масла нуждаются в немедленном реагировании, как на нефтяные аварии, несмотря на меньшую токсичность.

Масло оседает на дне Черного моря

Враг 20 декабря совершил атаку на порт «Південний». В результате повредились емкости с подсолнечным маслом, из-за чего оно попало в Черное море. По информации активистов Greenpeace Украина, на ранних этапах пищевое масло, еще будучи жидким, образует поверхностное пятно на воде. Соответственно она вызывает удушье у животных и физическое загрязнение, подобно нефтяным разливам. Также замазанные маслом животные погибают от переохлаждения, обезвоживания, диареи, голода или удушья из-за закупорки ноздрей, горла или жабр.

Специалисты отметили, что растительное масло обычно разлагается быстрее нефти или нефтепродуктов, потому что бактерии и грибы легче его метаболизуют. Однако все зависит от температуры. Ведь зимой масло густеет и частично твердеет, что тормозит разложение и усугубляет вред. Если разложение происходит в море, оно тратит кислород из воды, уменьшая уровень для рыб и другой фауны.

Добавим, что после полимеризации, окисления или смешивания с мусором растительные масла становятся плотнее воды. Все это оседает на дно, образуя слой на осадочных породах, лишающий кислорода придонных организмов. Этот процесс ускоряется в соленой воде, при контакте с мелкими частицами или частичном разложении (как жиры в канализации), особенно при низких температурах.

По данным NOAA, разлив подсолнечного масла на морском дне может образовывать корку или бетонообразные комки в песке, хранящиеся более 6 лет.

«Пищевые масла менее токсичны, чем нефть, но большие разливы наносят серьезный ущерб и нуждаются в реагировании, как на нефтяные аварии», – отмечают экологи.