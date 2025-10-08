Ключевые моменты:
- В Одессе облачно с временами небольшим дождем; северо-западный ветер до 14 м/с; температура днем 13-15°С;
- В области дождливо и прохладно, порывы ветра до 20 м/с; дневная температура 11-16°С; видимость на дорогах местами 1-2 км;
- Критических осадков не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе на 9 октября
В Одессе завтра облачно. Умеренный дождь, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем 13-15°С.
Напомним, в связи с более благоприятными погодными условиями, с завтрашнего дня одесские школы возвращаются к очной форме обучения
Прогноз погоды в Одесской области на 9 октября
По Одесской области завтра облачно облачно. Умеренный дождь, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 11-16°С.
На автодорогах области временами видимость во время дождя 1-2 км.
Фото Марии Котовой