Ключевые моменты:

  • В Одессе облачно с временами небольшим дождем; северо-западный ветер до 14 м/с; температура днем 13-15°С;
  • В области дождливо и прохладно, порывы ветра до 20 м/с; дневная температура 11-16°С; видимость на дорогах местами 1-2 км;
  • Критических осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе на 9 октября

В Одессе завтра облачно. Умеренный дождь, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 13-15°С.

Напомним, в связи с более благоприятными погодными условиями, с завтрашнего дня одесские школы возвращаются к очной форме обучения

Прогноз погоды в Одесской области на 9 октября

По Одесской области завтра облачно облачно. Умеренный дождь, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 11-16°С.

На автодорогах области временами видимость во время дождя 1-2 км.

