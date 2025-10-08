Ключевые моменты:

Валерий Василик из Раздельной погиб 27 сентября 2025 года в Донецкой области, защищая Украину;

Прощание с Героем состоится 10 октября с живым коридором чести и молитвой на центральной площади;

Воина похоронят на Киевском кладбище.

Печальное известие с фронта сообщили сегодня, 8 октября, в Раздельнянской городской территориальной громаде.

«С глубокой болью сообщаем, что война снова унесла жизнь нашего земляка… Валерий Александрович Василик погиб 27 сентября 2025 года в районе населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области, защищая Украину от российской агрессии. Его сердце остановилось на передовой, но память о нем будет вечно жить среди нас – в каждом мирном утре, в каждом детском смехе, в каждом свободном дыхании нашей земли», – говорится в сообщении громады.

Прощание с Героем состоится 10 октября. Всех жителей громады приглашают отдать последний долг Герою, создав живой коридор чести, через который пройдет его последний путь.

На центральной площади города состоится чин отпевания и совместная молитва.

Похоронят Героя на Киевском кладбище.

