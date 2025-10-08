Ключевые моменты:

После трагедии 30 сентября, когда ливень превратил Одессу в сплошную реку и унёс жизни людей, город стал воспринимать дождь как предупреждение, а не просто природное явление.

Несмотря на серую осеннюю погоду, Одесса остаётся живой и упрямо красивой — в мокрой листве, отражениях неба в лужах и улыбках людей, привыкших держать под рукой зонт.

Одесса осталась прекрасной даже после потопа

Ливень 30 сентября нанёс Одессе много бед. Улицы превратились в реки, транспорт остановился, погибли люди… Теперь ливень и дождь — не просто настроение. Они напоминают, как хрупко держится всё — и жизнь, и город, и мы сами.

То самое солнце, что ещё недавно нещадно пекло и заставляло искать тень, теперь стало настоящим праздником — тёплым, коротким, желанным. Люди ловят его, как улыбку.

Зонт теперь почти как мобильный телефон — без него никак. Одесситы носят его повсюду: в руках, в сумке, под мышкой, а кто-то просто оставляет у двери, чтобы снова не забыть.







Листва — мокрая, блестящая, красивая. Липнет к тротуарам и ботинкам, рассыпается под ногами золотым слоем. В каждой луже — отражение дерева, неба и города.

Цветы на клумбах ещё держатся — петунии, бархатцы, розы. Они усталые, но упрямые. Под дождём их лепестки собирают капли, словно жемчужины, и светятся даже тогда, когда вокруг серо.

Люди теперь говорят, что дождик — это ничего, лишь бы не ливень. Но всё равно поглядывают вверх, вглядываются в облака, читают прогнозы, словно важные новости.

А Кошка-геймер, известный одесский арт-объект, сидит себе с гаджетом в лапах. Вчитывается, всматривается — наверное, тоже проверяет погоду. И совсем не замечает, что промокла.

В Одессе даже дождь — это уже не просто непогода. Это воспоминание, осторожность и — жизнь, которая продолжается.

Кстати, что там обещают синоптики в ближайшее время? Дождь и ливень…

Фото автора