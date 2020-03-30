Хроники коронавируса: новые случаи инфицирования и “карантинные” блокпосты

По состоянию на вечер 30 марта в Украине подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 13 летальных, а выздоровевших – 8. В Одесской области подтвердили 11 случаев заражения.

Одесса

К утру понедельника, 30 марта, в Одесской области было зарегистрировано 12 случаев заболевания на коронавирус. В Украине коронавирусом заразилось 480 пациентов. Детали по ссылке…

Эпидситуация с коронавирусом в Одесском регионе пока не внушает спокойствия. Контроль за ней решили усилить при помощи т.н. карантинных пунктов пропуска. Детали по ссылке…

В целом к 30 марта определили 26 пропускных пунктов, где будут останавливать путников и проверять на признаки ОРВИ. Некоторым планируют мерять температуру. Людей с подозрением на инфекцию хотят заворачивать. Детали по ссылке…

В Одесскую инфекционную больницу доставили оборудование, которое позволит подключать к кислороду одновременно 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. Детали по ссылке…

В одесском горсовете рассказали о правилах, согласно которым будут при необходимости предавать земле умерших от инфекции. Детали по ссылке…

В Одессе грозятся штрафовать людей, гуляющих толпами во время карантина. Прогулки без масок и массовые собрания во время карантина являются грубым нарушением. Детали по ссылке…

В городе в Одесской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас инфицированный человек находится в инфекционной больнице города Одесса. Детали по ссылке…

Ближе к вечеру в Одесской области зафиксировали два новых случая COVID-19. Детали по ссылке…

Регионы/Украина/Мир

МОЗ Украины определился с принципом лечения больных COVID-19. Там планируют вводить новые стандарты медпомощи в условиях эпидемиологической ситуации. Детали по ссылке…

Коронавирус унес жизнь бывшего замглавы Киевской обладминистрации. У бывшего чиновника возникли осложнения во время лечения коронавируса. Детали по ссылке…

Инфекция COVID-19 проникла уже во все регионы Украины. При этом, несмотря на то, что главной группой риска во всем мире признаны пожилые люди, в Украине больше всего болеет молодежь. Детали по ссылке…

В Министерстве здравоохранения объяснили, когда должны проводить тест на COVID-19. Врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи. Детали по ссылке…

В Бельгии у кота нашли симптомы коронавируса. У него начались проблемы с дыханием и диарея. Детали по ссылке…

В сети набирает просмотры короткий ролик от Минздрава Израиля. Видео представляет собой социальный вид рекламы, где людям рассказывают, как уберечься от нового вируса. Детали по ссылке…

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