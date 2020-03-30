Коронавирус: сколько людей заболело в Одессе и регионе?

К утру понедельника, 30 марта, в Одесской области зарегистрировано 12 случаев заболевания на коронавирус.

При этом восемь из них лабораторно подтверждены. Еще в четырех случаях ожидают результатов ПЦР, их проверили пока только с помощью экспресс-тестов.

Об этом шла речь на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом, передает dumskaya.net.

По словам директора гордепартамента здравоохранения Елены Якименко, четыре пациента находится в одесской инфекционке. Одна из заболевших в состоянии средней тяжести. Ей приходится подавать кислород из кислородного концентратора.

Остальные лечатся дома, их консультируют по телефону.

Кроме того, еще 38 жителей Одессы и региона находятся в больнице с подозрением на вирус.

В целом с 13 марта в больницы с просьбой провериться на коронавирус обратился 131 человек. Итогов их тестов ПЦР еще предстоит подождать.

На сегодня у нас в наличии есть 10 тысяч британских тестов, их применяют во врачебной практике. Еще 2 тыс. тестов прибыли из Китая, но их пока не могут использовать, так как к ним нет сертификатов.

Также, как сообщила Елена Якименко, в городской больнице №1 скончался от пневмонии мужчина. Однако, как подчеркнула чиновник, утверждать, что пневмония развилась на почве коронавируса, пока рано. Это можно будет узнать только после вскрытия.

Отметим также, что по состоянию на утро 30 марта в Украине коронавирусом заразилось 480 пациентов. Шесть выздоровело, 11 скончалось.

Фото: imag.one

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!