За кордон не виїжджали: на Одещині зафіксували два нових випадки COVID-19

Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. з села Нерубайське та жінки 1947р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні.

На даний момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

Я ще раз наголошую на необхідності дотримання самоізоляції. Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте не вулицю без потреби, тримайте дистанцію у декілька метрів, носіть маски та частіше мийте руки. Станом на 22:00 в Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!