За кордон не виїжджали: на Одещині зафіксували два нових випадки COVID-19

Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. з села Нерубайське та жінки 1947р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні.
На даний момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.
Я ще раз наголошую на необхідності дотримання самоізоляції. Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції.
Не виходьте не вулицю без потреби, тримайте дистанцію у декілька метрів, носіть маски та частіше мийте руки.
Станом на 22:00 в Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Фото: 24 канал
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