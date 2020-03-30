Коронавирус в мире: израильский МОЗ снял ролик о главных способах заражения (видео)

Видео представляет собой социальный вид рекламы, где людям рассказывают, как уберечься от нового вируса.

Так, МОЗ Израиля наглядно показывает, где живут бактерии. В первую очередь, там предупреждают о том, что главным источником заражения является любая поверхность.

В связи с этим, прежде чем прикоснуться к кнопке лифта, взяться за дверную ручку или снять деньги в банкомате, стоит воспользоваться салфеткой. Некоторые для этих целей надевают резиновые перчатки, но протереть поверхность все равно не будет лишним.

Так, например, в Китае местному народу рекомендовали носить с собой туалетную бумагу, чтобы обезопасить свое взаимодействие с поверхностями. Протер кнопку в лифте – и выбросил клочек бумаги, этот метод дешевый и простой. Ведь перчатками можно забыть и почесать нос, а если каждый раз их выбрасывать и менять, это стоит денег.

А главное правило, которое поможет остановить эпидемию – чистые руки, подчеркивают в МОЗ Израиля.

В комментариях некоторые просмотревшие ролик пользователи сети пишут, что Минздрав напоминает о простых истинах. Все, о чем идет речь в ролике, мол, банально и давно известно всем.

Однако есть и вторая сторона. Некоторые отмечают, что такие ролики надо почаще показывать, особенно молодежи, которая часто бравирует показной храбростью.

Справка

По данным сайта Worldometers, 30 марта в мире заболело коронавирусом свыше 722 тыс. человек. Из них скончалось примерно 34 тыс. чел., 152 тыс. выздоровело. Больше всего заболевших – в США (142 735), Италии (97 689), Китае (81 470).

В Израиле к 30 марта заразилось вирусом 4,3 тыс. чел., 132 выздоровело, 15 умерло.

Фото, видео: channel/UC

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