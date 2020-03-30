Одесская “инфекционка” получила оборудование для обеспечения кислородом

В Одесскую инфекционную больницу доставили оборудование, которое позволит подключать к кислороду одновременно 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает одесский штаб по борьбе с коронавирусом в своем Телеграм-канале.

Оборудование приобрели за счет средств меценатов и предпринимателей. В больницу доставили криоцилиндр (газификатор) сжиженного кислорода, 40 панелей распределения и 40 штекеров для подключения дыхательной аппаратуры.

Доставка организована при помощи Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины.

В инфекционной больнице Одессы создают дополнительные реанимационные места с учетом закупки дыхательной аппаратуры за средства городского бюджета.

Кроме того, проводится обеспечение городских медучреждений Одессы индивидуальными средствами защиты.

Фото: Павел Вугельман

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