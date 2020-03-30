“Клиническая сортировка”: как будут лечить украинцев с коронавирусом?

МОЗ Украины определился с принципом лечения больных COVID-19. Там планируют вводить новые стандарты медпомощи в условиях эпидемиологической ситуации.

Об этом со ссылкой на главного санврача Украины Виктора Ляшкой сообщает unn.com.ua.

Так, Министерство планирует использовать в работе так называемый принцип “клинической сортировки”.

Это значит, что перед тем, как лечить, заболевших коронавирусом людей будут делить на категории по степени тяжести. В больницы отныне планируют забирать только тяжелобольных, а также пациентов со средней формой заболевания.

Остальным пациентам с легкими признаками болезни без риска осложнений порекомендуют лечиться дома. Их госпитализировать не планируют. Однако за состоянием таких больных в самоизоляции будут наблюдать врачи. Они будут контролировать их пот телефону или предоставлять выездные консультации.

При этом всех пациентов, которые относятся к группе риска, намерены госпитализировать. Также на лечение в больницу поместят, если у больных есть удушье, им тяжело дышать, частота дыхательных движений увеличена больше физиологичной нормы, если при кашле отхаркивается кровь, болезнь сопровождается тошнотой, рвотой или диареей, а также меняется психическое состояние – появляется помутнение сознания, заторможенность реакций.

Виктор Ляшко также отметил, что для коронавирусной инфекции пока нет специфической системы лечения. Всем пациентам оказывают целевую медпомощь, борясь с присутствующими симптомами.

Справка

В Украине, по состоянию на 22.00 29 марта, зарегистрировано 475 случаев заболевания на коронавирус. Шесть человек выздоровело, у них повторный анализ не показал наличия инфекции. Еще десять случаев оказались летальными.

Фото: pbs.twimg.com

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