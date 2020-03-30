Коронавирус в регионах: болезнь унесла жизнь бывшего замглавы Киевской обладминистрации

У бывшего чиновника возникли осложнения во время лечения коронавируса.

Об этом рассказал в Facebook бывший первый замглавы Киевской ОГА Лев Пархаладзе.

Помимо COVID-19, по словам Пархаладзе, у Олега Мищенко была сложная форма сахарного диабета, что затрудняло лечение.

“Он целую неделю боролся за жизнь, – сообщил Лев Пархаладзе. – Давайте не будем недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких”.

Фото: Лев Пархаладзе, Facebook

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