У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, коли повинні проводити тест на COVID-19

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Ми отримуємо повідомлення, що у деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу. Наголошуємо, що лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів, які прописані в стандарті надання медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.

Також в стандарті є чіткі критерії, за якими люди підпадають під підозру на коронавірусну інфекцію. Якщо у них є ознаки гострого вірусного захворювання, їм повинні проводити тест на COVID-19.

Також за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора Ляшка у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Таких мобільних бригад вже є 567. Їх кількість буде збільшуватися.

Про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначення випадок, просимо повідомляти на визначену гарячу лінію вашої області.

Критерії, за якими людина може вважатися контактною:

• Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19.

• Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).

• Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту.

• Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метра протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок).

• Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метра.

• Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19.

• Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19.

• Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо брали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для

проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту.

• Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі.

• Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий.

• Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.

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