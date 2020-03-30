Коронавирус в мире: в Бельгии обнаружили инфекцию у домашнего кота

У кота нашли симптомы коронавируса. У него начались проблемы с дыханием и диарея.
Об этом со ссылкой на ветеринарную службу Бельгии сообщило издание huffpost.com.
Местные медики говорят, что первым на инфекцию коронавирус заболел хозяин кота. А через неделю похожие симптомы появились и у его домашнего питомца.
Сейчас оба пациента находятся в стабильном состоянии.
Специалисты подчеркивают, что такое бывает крайне редко, чтобы заболевание от людей передавалось к животным.
Пока это единичный случай. Также, по словам бельгийского вирусолога Стивена Ван Гухта, очень мало вероятно и заражение животным человека.
Фото: huffpost.com
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