У місті на Одещині зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19

Про це повідомив міський голова міста Южний Володимир Новацький у Facebook.

– Щойно отримали інформацію щодо одного підтвердженого випадку COVID-19 у місті Южному.

Хворий з урахуванням усіх мір безпеки перебуває в інфекційній лікарні міста Одеси. Усі контактні особи – ізольовані. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб під’їзди будинків та місця масового перебування людей щоденно і максимально дезінфікувалися, – повідомив Новацький.

Фото: УНІАН

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