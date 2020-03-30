У місті на Одещині зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19

Наразі інфікований чоловік перебуває в інфекційній лікарні міста Одеса.
Про це повідомив міський голова міста Южний Володимир Новацький у Facebook.
– Щойно отримали інформацію щодо одного підтвердженого випадку COVID-19 у місті Южному.
Хворий з урахуванням усіх мір безпеки перебуває в інфекційній лікарні міста Одеси. Усі контактні особи – ізольовані. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб під’їзди будинків та місця масового перебування людей щоденно і максимально дезінфікувалися, – повідомив Новацький.
Фото: УНІАН
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