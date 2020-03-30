Блокпосты в действии: на трассе Одесса-Киев установили шлагбаум

Карантин внес коррективы в дорожный трафик в Одесском регионе.
Так, как мы уже сообщали, в области и городе на въездах объявили об установке специальных блокпостов.
В целом к 30 марта определили 26 пропускных пунктов, где будут останавливать путников и проверять на признаки ОРВИ. Некоторым планируют мерять температуру. Людей с подозрением на инфекцию хотят заворачивать.
В рамках этой инициативы первое новшество запечатлели на трассе Одесса-Киев.
Как сообщает 7kanal.com.ua, уже с утра 30 марта там установили шлагбаум. Транспорт там пропускают только по одной полосе. Однако пока там не заметили медиков или других групп оперативного реагирования. Возможно, они появятся позже.
К слову, в полиции Одессы уже предложили ввести ограничения на период карантина по количеству людей в личном транспорте. В частности, начальник облуправления полиции Александр Гостищев предлагает водителям авто перевозить только одного пассажира.
Фото: 7kanal.com.ua
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