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Новости Одессы и Одесской области

Блокпосты в действии: на трассе Одесса-Киев установили шлагбаум

Блокпосты в действии: на трассе Одесса-Киев установили шлагбаум

Карантин внес коррективы в дорожный трафик в Одесском регионе.

Так, как мы уже сообщали, в области и городе на въездах объявили об установке специальных блокпостов.

В целом к 30 марта определили 26 пропускных пунктов, где будут останавливать путников и проверять на признаки ОРВИ. Некоторым планируют мерять температуру. Людей с подозрением на инфекцию хотят заворачивать.

В рамках этой инициативы первое новшество запечатлели на трассе Одесса-Киев.

Как сообщает 7kanal.com.ua,  уже с утра 30 марта там установили шлагбаум. Транспорт там пропускают только по одной полосе. Однако пока там не заметили медиков или других групп оперативного реагирования. Возможно, они появятся позже.

К слову, в полиции Одессы уже предложили ввести ограничения на период карантина по количеству людей в личном транспорте. В частности, начальник облуправления полиции Александр Гостищев предлагает водителям авто перевозить только одного пассажира.

Фото: 7kanal.com.ua

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