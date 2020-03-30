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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе грозятся штрафовать людей, гуляющих толпами во время карантина

В Одессе грозятся штрафовать людей, гуляющих толпами во время карантина

Прогулки без масок и массовые собрания во время карантина являются грубым нарушением.

Однако, вопреки предписаниям МОЗ и Кабмина, многие одесситы даже и не думают соблюдать карантин.

Например, на этих выходных горожане толпами гуляли возле моря и жарили шашлык большими компаниями.

Их пытались надоумить патрулирующие там территорию полицейские. Однако их разъяснительные беседы мало помогли.

В связи с этим у мэрии родилась идея привлекать горожан к ответственности за нарушение карантинного протокола.

Об этом сообщает думская, ссылаясь на директора департамента муниципальной безопасности горсовета Виктора Кузнецова.

По его словам, другого рычага воздействия на население, кроме штрафов, он просто не видит.

Штраф для нарушителей, согласно новому закону о коронавирусе, может составить от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (один необлагаемый минимум – 17 грн.

Фото: facebook, Петр Пантелеев

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