Официально: в Украине коронавирусом больше болеет молодежь

При этом, несмотря на то, что главной группой риска во всем мире признаны пожилые люди, в Украине больше всего болеет молодежь.

Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает today.ua.

По его данным, 22,4% пациентов с коронавирусом в Украине – это люди, возрастом от 31 до 40 лет. На втором месте – категория 51-60 (20,4%). Люди, которым от 41 до 50 лет, занимают третье место, в процентном соотношении это 20,4% от общего количества.

Также, согласно статистике, каждый четвертый гражданин нашей страны, который заразился вирусом, младше 30 лет. Дети, возрастом до 10 лет, составляют 5% всех заболевших.

Таким образом, Украина является одной из стран с нетипичными для Европы показателями. У нас статистика моложе, чем у других стран ЕС, в частности, у Италии.

Аналитики связывают это с тем, что молодым людям в Украине приходится брать на себя основной удар. Они в условиях кризиса должны обеспечивать свои семьи, а социальных льгот или защиты от государства на время карантина никто гарантировать им не может. К тому же на их плечи лег еще уход за родственниками старшей возрастной категории, находящейся в зоне риска.

Фото: vpk-news.ru

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