В Одесской области на въездах оборудуют “карантинные” блокпосты: где и зачем

Эпидситуация с коронавирусом в Одесском регионе пока не внушает спокойствия. Контроль за ней решили усилить при помощи т.н. карантинных пунктов пропуска.

Об этом сообщили в облГУНП.

Так, с 30 марта на въездах в области начнут работать специальные блокпосты. Их установят между населенными пунктами и на границах с соседними регионами.

12 карантинных пунктов оборудуют при въезде со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей. Еще 11 – на въездах в Одессу. Кроме того, три блокпоста появятся в Беляевском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

В пунктах пропуска будут дежурить медики, спасатели, нацгвардейцы и полицейские. Заезжающих на территорию области, города и районов планируют останавливать.

Выборочно будут проверять на наличие инфекции, меряя температуру. Особое внимание уделят машинам с иностранной регистрацией, а также жителям других регионов.

Пассажиров и водителей с признаками ОРВИ планируют заворачивать.

Также четко проследят, чтобы люди передвигались только на личном транспорте и проводить разъяснительные беседы.

В ГУНП напоминают, что пассажирские перевозки на время карантина запрещены. Исключением может быть только доставка работников, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и сотрудников критически важных объектов.

Фото: visti.ks.ua

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