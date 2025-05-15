Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

По состоянию на 14 мая 2025 года зарегистрировано 24 больных, из них — 23 ребенка. Пять детей находятся на стационарном лечении находится 5 детей, остальные — получают лечение амбулаторно.

В связи с этим школу временно перевели на дистанционную форму обучения.

В Центре заверили, что ситуация находится под контролем. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

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Норовирус — это острая кишечная инфекция, которая характеризуется симптомами гастроэнтерита и обезвоживанием организма. Возбудителем является вирус Норфолк — один из числа энтеровирусов. Вирус устойчив к высыханию, замораживанию, нагреванию до 60 градусов, погибает только от хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Норовирус передается:

воздушно-капельным путем;

пищевым;

фекально-оральным;

контактно-бытовым;

водным.

Острая кишечная инфекция быстро распространяется в многолюдных местах и учреждениях. Инкубационный период норовирусной инфекции составляет от нескольких часов до 3 суток.

Симптомы таковы: тошнота и частая рвота, диарея, температура, боль в мышцах и животе, общая слабость, ломота в теле. При их появлении следует немедленно обратиться к семейному врачу, отметили медики.





