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Новости Одессы и Одесской области

Как будут хоронить жертв коронавируса: в мэрии Одессы поделились протоколом

Как будут хоронить жертв коронавируса: в мэрии Одессы поделились протоколом

В одесском горсовете рассказали о правилах, согласно которым будут при необходимости предавать земле умерших от инфекции.

Так, для начала перед погребением тела планируют обрабатывать специальным дезинфицирующим средством.

Об этом на заседании штаба по борьбе с коронавирусом рассказала вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, передает dumskaya.net.

Останки поместят в герметичный полиэтиленовый мешок. Уже после этого – в компактный гроб.

По протоколу будут проводить и церемонию прощания.

Так, во время траурного действия на 10 м. кв. должен находиться один человек. То есть присутствующим необходимо стоять через полтора метра друг от друга.

Участников церемонии будут контролировать сотрудники ритуальных служб.

В случае необходимости в инфекционной больнице установят рефрижератор с холодильной камерой. Там можно будет хранить тела умерших, заключила Бедрега.

Фото: правозащита

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