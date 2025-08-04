Ключевые моменты:

Артишок хорошо адаптируется к украинскому климату, но требует гибридных сортов;

Его «сердце» — гастрономическая ценность, которая считается деликатесом.

Артишок считается суперфудом, а в Украине культура потребления только формируется.

Растет спрос среди сторонников здорового питания.

По словам международного эксперта по хранению продукции и выращиванию нишевых культур Павла Булгакова, культура уже занимает около 5 гектаров в разных регионах Украины, включая Черновицкую, Одесскую и центральные области.

По словам Булгакова, овощ хорошо подходит для выращивания во всех регионах Украины, нужно лишь адаптировать под сроки высадки гибридные сорта. Предварительно подготовленные семена артишока высевают в теплицах в начале или в конце февраля, в зависимости от региона. Особого ухода требует и рассада, которую высаживать в открытый грунт нужно по определенной схеме, потому что растение не любит конкуренции на участке.

Эксперт убежден, что в Украине есть большой несформированный рынок для этого овоща. Сейчас в нашей стране культура потребления артишоков только формируется, ведь здоровое питание становится все более популярным. Многие заведения питания вводят артишок в свое меню. Более крупные бутоны обычно подходят для варки или запекания, а маленькие — идеальны для консервирования или добавления в салаты.

Артишок — это большая мясистая почка из семейства астровых, которая является культурной формой чертополоха (лат. Cynara scolymus). И именно ее сердцевина — нежная, сочная, с тонким ореховым привкусом — считается деликатесом.

Из-за багатого химического состава артишок считают суперфудом, а врачи часто рекомендуют для поддержки пищеварения и даже как часть детокс-диеты.

Напомним, эксперимент по выращиванию хлопчатника в Одесской области посчитали удачным, и в этом году культуру уже выращивают в промышленных масштабах.

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