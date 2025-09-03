Ключевые моменты:
- В Аркадии стартует капитальный ремонт благоустройства и берегоукрепления;
- На время работ участок Трассы здоровья от траверса № 2 до ЖК «Морская Симфония» перекроют для пешеходов и велосипедистов;
- Движение временно перенаправят через верхний ярус набережной и дворы ЖК «Морская Симфония».
- Завершить реконструкцию планируют к маю 2026 года, при официальном сроке — до конца 2026-го.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы охватят участок от улицы Новобереговой, 90/51 до здания на пляже Аркадия, 10,
На период выполнения работ будет перекрыто движение велосипедов и пешеходов на участке Трассы здоровья от траверса № 2 до ЖК «Морская Симфония», с установкой соответствующих дорожных знаков. Маршруты движения временно перенаправят через верхний ярус набережной и придомовую территорию ЖК «Морская Симфония».
В мэрии отмечают, что из-за разрушений конструкций берегоукрепления и вымывания основания они уже не выполняют защитную функцию.
Ремонтные работы будут проходить поэтапно отрезками по 30–50 метров, а вывоз строительного мусора и доставка материалов планируется в ночное время.
По договору завершение реконструкции предусмотрено до конца 2026 года, однако при благоприятных условиях подрядчик намерен закончить объект к маю 2026-го.
