Ключевые моменты

В I квартале 2025 года в Одесской области закрылись 8314 ФЛП, а открылись только 3974 — почти вдвое меньше.

Регион занял 4-е место в Украине по количеству закрытых малых бизнесов.

В целом по стране за квартал прекратили деятельность более 108 тыс. ФЛП.

С начала 2025 года в Одесской области закрылось 8314 ФЛП, а открылось вдвое меньше — 3 974. Об этом говорится в исследовании youcontrol.market.

Худшая ситуация в столице Украины, где прекратили свою деятельность 14 212 бизнесов.

В тройку областей, где больше всего закрытий малых бизнесов, вошли Харьковщина — 9 830 закрытий и Днепропетровщина — 9 306.

Четвертое место заняла Одесская область, а на пятом оказалась Львовщина — 7 062.

В целом по Украине в I квартале 2025 года закрылись более 108 тыс. ФЛП, что более чем на 50% превышает показатель IV кв. 2024 (около 72 тыс.) При этом прирост новых регистраций составляет около 20%. Количество вновь созданных предприятий достигла в I кв. 2025 достигло 56,8 тысяч.

Напомним, после подписания Закона о повышении налогов и военного сбора в целом по Украине на один открытый бизнес приходится два закрытых.

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