Ключевые моменты:

Владимир Боделан, сын экс-мэра Одессы, заочно приговорён к 10 годам тюрьмы за коллаборационизм.

С 2023 года занимал руководящие посты в оккупационной администрации Херсонской области.

В январе 2024 года возглавил «представительство Херсонской области при правительстве РФ».Находится в розыске с 2016 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Херсонский городской суд приговорил к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества 50-летнего одессита Владимира Боделана, сына бывшего мэра Одессы Руслана Боделана. Его признали виновным в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, в сентябре 2023 года Боделан добровольно занял должность заместителя оккупационного «губернатора» Херсонской области, а в январе 2024-го возглавил так называемое «Постоянное представительство Херсонской области при правительстве РФ». Его деятельность активно освещалась в пророссийских медиа, что стало доказательной базой для обвинения.

Суд назначил ему наказание — 10 лет лишения свободы заочно, с полной конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти и государственных структурах в течение 15 лет после отбытия срока. Кроме того, он обязан выплатить почти 64 тыс. грн процессуальных расходов.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Владимир Боделан ранее возглавлял Главное управление ГСЧС в Херсонской области. Именно в период его руководства произошла трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, где погибли 42 человека. В 2016 году его объявили в розыск за ненадлежащее исполнение обязанностей. После оккупации Херсонской области Боделан стал заместителем так называемого губернатора Владимира Сальдо, которого заочно судили в Одессе.