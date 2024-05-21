Новости Одессы и Одесской области

Квартиры херсонского предателя и российского олигарха в Одессе ушли с молотка за 7 миллионов

Квартиры херсонского предателя и российского олигарха в Одессе ушли с молотка за 7 миллионов

В Одессе продали в системе «Прозорро. Продажи» квартиры российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо почти за 7 млн гривен.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль.

По его информации, четырехкомнатная квартира Михаила Шелкова площадью 175,5 квадратных метров «ушла с молотка» за 4 млн гривен. Участие в аукционе приняли двое участников.

А вот за квартиру Владимира Сальдо сражались девять человек. Победной оказалась ставка в 2,9 млн гривен.

По словам Коваля, после уплаты победителями средства пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.

В Одессе продали квартиры коллаборанта и олигарха

«В общей сложности в Фонде госимущества Украины сегодня в проработке 753 единицы санкционного имущества. Это квартиры и дома, предприятия и заводы, нежилые помещения, автомобили и даже паркоместа. Каждый актив врагов Украины мы активно готовим к реализации: снимаем аресты, приводим в соответствие документацию, проводим регистрационные действия и т.д.»,

– отметил глава ФГИУ.

Вы также можете узнать: Власти Одессы продают четыре объекта недвижимости на Французском Бульваре

Как сообщалось, ФГИУ выставил на продажу арестованное жилье российского олигарха Михаила Шелкова и коллаборанта Владимира Сальдо. Обе квартиры находятся недалеко от пляжа Аркадия.

Первоначально торги не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. После этого Фонд госимущества повторно выставил на продажу квартиру Сальдо с пониженной ценой (ранее стартовая цена квартиры составляла 3,749 млн гривен).

Также ФГИУ решил продать арестованную квартиру российского олигарха Михаила Шелкова – основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российского ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Ранее эту квартиру, как и апартаменты Сальдо, также не смогли продать из-за отсутствия желающих участвовать в аукционе.

Читайте также: Какое имущество не арестуют за долги: ответ юристов.

Фото ТСН и с Телеграм-канала Виталия Коваля

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua