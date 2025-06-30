Ключевые моменты:

Руслан Боделан был последним первым секретарем обкома КПСС и дважды избирался мэром Одессы.

В его каденцию создавались памятники, скульптуры, бюветы и проводились городские реформы.

Часть горожан критикует Боделана за хаотичную застройку и приватизацию коммунального имущества.

Его деятельность оценивают по-разному — от благодарности за возрождение храма до обвинений в пророссийских позициях.

Последний из советской эпохи: каким остался в памяти одесситов Руслан Боделан

«Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении». Так откликнулся на смерть Руслана Боделана глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Согласны ли одесситы с мнением главы ОГА, и каким Руслан Боделан остался в их памяти, узнавала «Одесская жизнь».

Сергей Стерненко, общественный и политический деятель

Руслан Боделан — одесский регионал и пророссийский черт. Его сын сейчас работает в органах оккупационной власти в Крыму. Он, кстати, запрещал спасателям спасать одесских сепаров в доме профсоюзов 2 мая. Но россияне после этого любезно взяли его на службу. Сам Руслан Боделан в свое время выступал за создание «Новороссийского края» на территории Украины, участвовал в фальсификациях выборов президента 2004 года, принадлежал к русской мафии. После смерти его следовало бы закопать без надгробия и забыть. Но нет. От смерти Боделана очень загрустили одесский городской совет и председатель ОВА Кипер.

Александр Струк, ветеран Вооруженных сил Украины

У каждого мэра есть и хорошее, и плохое. Плохое — это национальная коррупция. Сколько земель ушло в частное пользование? При каждом мэре? И ни Боделан, ни Гурвиц не спасли ЧМП. Где все наши кинотеатры, которые ушли под казино и рестораны? А не под дома творчества и детские центры. Хорошее — Боделан дал одесситам кусочек прошлого. Он возродил храм, который сегодня годами не могут отремонтировать, имея деньги от всех.

Александр Токарев, скульптор, народный художник Украины

У Руслана Борисовича была интересная идея: к каждому Дню города должна быть установлена новая скульптура. Праздничные мероприятия забудутся, говорил он, а скульптура останется. И, благодаря этому его интересному творческому подходу, я реализовал и многие свои идеи. Хотя Утесов — первая скульптура — это была идея Руслана Борисовича. Он предложил такое прочтение — чтобы люди приходили к Утесову и могли ему позвонить. Там была телефонная будка — можно было набрать определенный номер и звучала песня. Уточкин, Вера Холодная, Жена моряка, Антон Головатый — это все его идеи. Пушкина — уже я предложил. Существует утверждение: чтобы скульптура состоялась, необходимы два условия. Наличие идеи — и с идеями проблем не бывает — и наличие денег. Но не всегда эти условия могут сработать. Главное — участие в этом тех, кто имеет власть. Без этого ничего не произойдет.

Григорий Иванович Гончарук, доктор исторических наук, заслуженный работник образования

Руслана Борисовича Боделану я знаю давно. И всегда — когда он был комсомольским и партийным руководителем, губернатором и мэром — он оставался человеком дела. Во времена независимой Украины он инициировал создание памятников атаману Головатому, Богдану Хмельницкому. А когда его оппонент Гурвиц активизировал работу по восстановлению памятника Екатерине II, Руслан Борисович был категорически против. И жизнь подтвердила, что он был прав. В его времена старинные дома не сносили, как при Гурвице. Столько новостроек в центре и курортной зоне не строили. Хотя первые высотки — более 16 этажей — появились при нем. Но целые санатории, как это делают сейчас, для этого не уничтожали. Руслан Борисович был высоко порядочным человеком. Одна деталь, характеризующая его моральные качества. В конце советских лет я в качестве научного руководителя молодежной организации посетил Болгарию, Варну. Там меня решили наградить. И наградили целым связкой книг, которые тогда считались в нашей стране диссидентскими — Солженицына и подобных авторов. Я поблагодарил и сказал, что, как ученый, имею доступ ко всей этой литературе во всех библиотеках.

Поэтому не надо наших болгарских братьев обирать — пусть эти книги останутся здесь. На следующий день меня вызвал консул. Предупредил, что я буду иметь неприятности — в том числе, и по работе. Надо было книги взять и нам доложить. Мы бы выяснили канал поступления этих книг. Приехал в Одессу и пошел к Руслану Борисовичу. Он тогда был секретарем обкома комсомола. Он меня выслушал и через ЦК КПСС, министерство иностранных дел решил эту ситуацию. А те получили соответствующую порку. Потом, как рассказали, там работал КГБ. И они действительно подставляли людей. Но Руслан Борисович всегда мог встать на защиту своих людей.

Владимир Максимович, председатель Общественного совета при Одесской областной государственной администрации

Руслана Боделана я знал 40 лет. И несколько лет был его заместителем на должности городского головы. Конечно, иногда ему приходилось идти на какие-то компромиссы — Киев, хотя у нас, вроде бы, местное самоуправление, на самом деле очень часто выкручивает руки. Но Боделан умел «между капельками», как говорил Кравчук, проскочить. И с Кучмой, вроде бы, не ссориться, и здесь работать. В 2002 году выяснилось, что «Одесводоканал» «дышит на ладан». Чтобы его «реанимировать», нужны были большие вложения. Тогда по решению Руслана Борисовича за два года во всех районах города были созданы бюветы. В те же 2000-е годы в Одессе был большой нефтеперерабатывающий завод, перегрузка нефти на танкеры. В Лузановке была пропарочная станция, где мыли цистерны. Потом эту воду сливали в пруды-отстойники.

Сверху была двухмиллиметровая пленка нефти. Это все летом воняло — дышать нельзя было ни в Лузановке, ни в поселке Котовского, ни по всей Пересыпи. Эту проблему Боделан тоже решил за один год. А в 20003 году — решился сделать реформу жилищно-коммунального хозяйства. Впервые в Украине был утвержден тариф не только на услугу по квартплате, но и структура этой услуги. Была оценена стоимость уборки одного квадратного метра лестничной клетки, содержание внутридомовых территорий Правда, у нас была база — постановление Кабинета министров, которое Одессе давало право все это делать в качестве эксперимента. И потом, в 2004 году, все, что было наработано в нашем городе, легло в основу закона «О жилищно-коммунальных услугах», по которому работает сегодня вся Украина.

Виктор Денисов, член-корреспондент Транспортной Академии Наук, президент ротари клуба «Одесса-Ришелье»

С Русланом Боделаном я познакомился в 1994 году, когда наша компания «Морские Технологии» делала выставку на морском вокзале. Он тогда был губернатором Одесской области и предложил нам приобщиться к выставочной деятельности. Меня тогда это удивило, потому что не все понимали в то время ее значение. Он, как опытный руководитель, понимал значение выставок для развития Одесского региона. В 1995 году по его инициативе мы сделали экспозицию Одесской области для всеукраинской выставки «Украина единая».

Затем эта экспозиция представляла Одесскую область на крупной международной выставке в Арабских эмиратах. Благодаря поддержке Руслана Борисовича, морской вокзал превратился в серьезный выставочный центр не только в Одессе, но и в Украине. С каждым годом количество выставок здесь увеличивалось. И потом даже иностранные компании — Венгрии, Израиля, Польши, Болгарии — стали проводить выставки на нашем морском вокзале.

Иван Шевчук, журналист

С Русланом Борисовичем приходилось работать еще тогда, когда он был первым секретарем Одесского обкома компартии — в 1991 году. Позже, помню, как в редакции шутили по поводу его должности, мол, «работает Боделаном». То есть — непременно занимает какую-то из ответственных должностей, даже если прямо сейчас не можешь вспомнить, какую именно. При таком огромном сроке его пребывания у власти при общении с ним никогда не замечал даже тени высокомерия — всегда был корректным и доброжелательным. Во время проведения программ в прямом эфире был интересным и открытым собеседником. Если говорить о нем как о руководителе, то можно отметить, что он был, прежде всего, хозяйственником, который не особо занимался идеологией и пиаром. Показательным в его деятельности на посту мэра Одессы считаю то, что он начал возрождать одесский городской транспорт. Одесситы быстро согласились, что бесплатные, но практически мертвые трамваи и троллейбусы — это гораздо хуже, чем платные, но живые.

О том, что его работа, в целом, устраивала одесситов, говорит способ его устранения тогдашней центральной властью с должности мэра города. Все было сделано для того, чтобы не допустить его к участию в выборах, результат которых мог не совпадать с намерениями властей. Самым сложным моментом его карьеры, пожалуй, является его участие в крайне жестких выборах мэра Одессы 1998 года. Думаю, что, даже по прошествии стольких лет, роль участников тех драматических событий во многом до конца не ясна.

Сергей Осташко, журналист

Я никогда не был сторонником Руслана Борисовича. Хоть и работал в его Черноморском православном фонде. И считаю, что ему можно простить его многочисленные грехи за то, что он принял решение возродить Одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор. И довел дело до конца.

Петр Обухов, депутат горсовета

Когда Боделан был мэром, я учился в школе и университете. Я плохо помню те времена. Поэтому мне сложно оценить, каким он был мэром. Однако мы до сих пор ощущаем последствия его решений. Например, передачу водоканала в частные руки. Также при его каденции было роздано несколько прибрежных участков земли — пляж Лагуна, участок с «замком Гарри Поттера» и другие. Не хочется пинать мертвого, но сказать о нем что-то хорошее я не могу. В моем рейтинге мэров он и Костусев — худшие.

Февзи Мамутов, депутат облсовета, председатель ОО «Крымские татары Одессы»

В то время, когда Руслан Боделан занимал должность мэра города, я не жил в Одессе. Но расспрашивал о нем одесситов, просмотрел его интервью и даже прочитал несколько глав его книги. И сделал следующие выводы. Руслан Боделан — человек своего времени. Он искренне верил в советскую систему, в которой вырос и сделал карьеру. Его голос против принятия Конституции Украины — это не протест, а убежденность в том, что распад Союза был ошибкой. Он просто не представлял себе другого порядка. Одессу он любил. По-своему — строго по-управленчески. Он знал город, понимал его ритм, хотел для него развития. Но при нем увеличилась хаотичная застройка побережья — не так масштабно, как сейчас, конечно, но и времени у него было меньше. Застройка без школ, без садиков, без продуманной инфраструктуры.

Тогда на первое место ставили инвестиции, а не среду для людей. При этом именно он стал первым из городских руководителей, кто обратил внимание на национальные меньшинства. В конце 90-х — начале 2000-х многим общинам были выделены помещения. Это факт, который заслуживает уважения. К Украине он имел свое отношение. Тихое, не показное. Он не был против, просто считал, что Украина и Россия могут сосуществовать, как раньше. Это была его личная правда, которая для него не казалась угрожающей. Руслан Боделан не был идеальным. Но он не был равнодушным. Он многое делал по-своему, но с внутренним убеждением, что поступает правильно.