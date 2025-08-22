Ключевые моменты:



Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 22-24 августа.

Одесса готовится встретить День Независимости Украины с особой теплотой и вдохновением! Впереди дни, наполненные праздничной атмосферой, когда каждый сможет найти мероприятие по душе: от выставок и литературных вечеров до музыкальных рассветов у моря, лекций под открытым небом и семейных праздников в библиотеках и парках.

Город будет оживает на каждом шагу: на Потемкинской лестнице будет развеваться флаг, в Зеленом театре будут говорить о книжной графике, а на Ланжероне и Большом Фонтане будет звучать фортепиано просто под небом. Это не только развлечения — это моменты памяти и благодарности, ведь мы чтим героев, которые приблизили Независимость, и тех, кто сегодня ее защищает.

Каждое событие — это возможность почувствовать силу нашего единства, прикоснуться к культуре, искусству и истории. Приглашаем вас присоединиться, ведь настоящий праздник рождается там, где вместе сердца бьются в унисон ради Украины!

Что: Пивной фестиваль

Где: Городской сад

Когда: 22 – 24 августа



Что: Диктант ко Дню Независимости

Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 22 августа, 13:00



Что: Виртуальная экскурсия с Тарасом Гончаруком: Украинский флаг над Одессой

Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 22 августа, 15:00

Что: Выставка ко Дню Независимости

Где: Торговый, 2, Выставочный зал

Когда: 22 августа, 17:00



Что: Литературный вечер «С неба падают слова»

Где: Черновола, 4, кафе Happy Family House

Когда: 22 августа, 18:30



Что: Открытие выставки «Поколение одесситов борцов за независимость Украины»

Где: Потемкинская лестница

Когда: 22 августа, 16:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 22 – 24 августа, 18:00



Что: Лекция «Книжный дизайн. Украинская графика»

Где: Парк Шевченко. Зеленый театр

Когда: 22 августа, 19:00



Что: Корткометражные украинские фильмы о писателях

Где: Соборная площадь, 2, Галерея Диалоги

Когда: 22 августа, 19:00, донат



Что: Пианорассвет

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 23, 24 августа, 06:05



Что: Семейный праздник ко Дню Независимости

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 23 августа, 12:00



Что: Творческая встреча с журналистом Александром Ляшко

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 августа, 15:30



Что: Акция памяти погибших геров

Где: Биржевая площадь

Когда: 23 августа, 19:30



Что: Пианорассвет

Где: Плиты Ланжерон

Когда: 24 августа, 6:00



Что: Торжественная церемония поднятия флага

Где: Потемкинская лестница

Когда: 24 августа, 8:30



Что: Тренинги по первой помощи

Где: Софиевская, 5, Национальный художественный музей

Когда: 24 августа, 12:00, 13:00, 14:00



Что: Открытие выставки «Дома мне не быть»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт-купол

Когда: 24 августа, 12:00



Что: Ко Дню рождения Украины

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека

Когда: 24 августа, 14:00



Что: Праздничное мероприятие ко Дню Независимости

Где: Дерибасовская

Когда: 24 августа, 18:00





