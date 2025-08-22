Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 22-24 августа.
Город будет оживает на каждом шагу: на Потемкинской лестнице будет развеваться флаг, в Зеленом театре будут говорить о книжной графике, а на Ланжероне и Большом Фонтане будет звучать фортепиано просто под небом. Это не только развлечения — это моменты памяти и благодарности, ведь мы чтим героев, которые приблизили Независимость, и тех, кто сегодня ее защищает.
Каждое событие — это возможность почувствовать силу нашего единства, прикоснуться к культуре, искусству и истории. Приглашаем вас присоединиться, ведь настоящий праздник рождается там, где вместе сердца бьются в унисон ради Украины!
Что: Пивной фестиваль
Где: Городской сад
Когда: 22 – 24 августа
Что: Диктант ко Дню Независимости
Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 22 августа, 13:00
Что: Виртуальная экскурсия с Тарасом Гончаруком: Украинский флаг над Одессой
Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 22 августа, 15:00
Что: Выставка ко Дню Независимости
Где: Торговый, 2, Выставочный зал
Когда: 22 августа, 17:00
Что: Литературный вечер «С неба падают слова»
Где: Черновола, 4, кафе Happy Family House
Когда: 22 августа, 18:30
Что: Открытие выставки «Поколение одесситов борцов за независимость Украины»
Где: Потемкинская лестница
Когда: 22 августа, 16:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 22 – 24 августа, 18:00
Что: Лекция «Книжный дизайн. Украинская графика»
Где: Парк Шевченко. Зеленый театр
Когда: 22 августа, 19:00
Что: Корткометражные украинские фильмы о писателях
Где: Соборная площадь, 2, Галерея Диалоги
Когда: 22 августа, 19:00, донат
Что: Пианорассвет
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 23, 24 августа, 06:05
Что: Семейный праздник ко Дню Независимости
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 23 августа, 12:00
Что: Творческая встреча с журналистом Александром Ляшко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 августа, 15:30
Что: Акция памяти погибших геров
Где: Биржевая площадь
Когда: 23 августа, 19:30
Что: Пианорассвет
Где: Плиты Ланжерон
Когда: 24 августа, 6:00
Что: Торжественная церемония поднятия флага
Где: Потемкинская лестница
Когда: 24 августа, 8:30
Что: Тренинги по первой помощи
Где: Софиевская, 5, Национальный художественный музей
Когда: 24 августа, 12:00, 13:00, 14:00
Что: Открытие выставки «Дома мне не быть»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт-купол
Когда: 24 августа, 12:00
Что: Ко Дню рождения Украины
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека
Когда: 24 августа, 14:00
Что: Праздничное мероприятие ко Дню Независимости
Где: Дерибасовская
Когда: 24 августа, 18:00