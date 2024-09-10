В Одессе судили Сальдо и других предателей

Так называемый «глава военно-гражданской администрации Херсонской области» Владимир Сальдо получил новый приговор: сегодня, 10 сентября 2024 года, Одесский районный суд признал виновным Сальдо и его помощников в захвате имущества «Укрпочты». Таким образом, в дополнение к предыдущему тюремному сроку за измену коллаборант получил новый.
Владимир Сальдо, его заместитель Екатерина Губарева и бывший директор Херсонской дирекции «Укрпочты» Виктор Фирман обвинялись в создании фейковой «Почты Херсона» – фейкового почтового оператора, созданного россией для обслуживания обитателей временно оккупированных районов Херсонской области по аналогу так называемой «Почты Крыма». Для этого коллаборанты захватили имущество «Укрпочты» в Херсонской области, в том числе помещения и транспорт, а также агитировали ее работников переходить на работу в новую незаконную структуру.
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Суд признал Сальдо, Губареву и Фирмана виновными в разграблении и захвате имущества «Укрпочты» в Херсонской области, что является пособничеством государству-агрессору. Сальдо приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества, а его сообщников – к 12 годам.
Также суд вынес приговоры главе фейковой «Почты Крыма» Елене Прынь, сотруднице Крымской дирекции «Укрпочты» Татьяне Дубининой, экс-сотруднице Запорожской дирекции «Укрпочты» Инне Горбачевой и работнику «Почты Херсона» Сергею Михневу – всем им инкриминировали пособничество государству-агрессору. Фигуранты получили наказание в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Впрочем, сторона защиты не согласилась с приговором. Адвокат обвиняемых Сергей Потопальский заявил, что будет подавать апелляционную жалобу.
Показательно, что это уже второй приговор, вынесенный коллаборанту в Одессе. 8 ноября 2023 года, Сальдо получил приговор Малиновского райсуда Одессы. Тогда его заочно приговорили к 15 годам заключения.
Кто такой Владимир Сальдо
Политик Владимир Сальдо три раза подряд избирался мэром Херсона, а с 2012-го по 2014 год он был депутатом Верховной Рады от «Партии регионов». Затем Сальдо заседал в Херсонском горсовете от партии своего имени.
В 2016 году Сальдо побывал в тюрьме в Доминиканской Республике по обвинению в похищении человека.
Во время временной оккупации Херсона российскими войсками участвовал в пропагандистских мероприятиях оккупантов, возглавлял местные коллаборационные органы и был назначен руководителем оккупационной администрации.
Источник и фото: Укринформ