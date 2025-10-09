Ключевые моменты:
- Представительница Уполномоченного по правам человека Мария Попова посетила Буджак, где встретилась с местными жителями и руководителями общины.
- Во время встречи обсудили нарушения социальных, гражданских и экономических прав — в частности проблемы с доставкой пенсий, мобилизацией, правами детей и пропавшими без вести.
- Все обращения были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и парламентского контроля.
Буджак посетила представительница омбудсмена по правам человека
На встречу собрались руководители отделов и структурных подразделений Буджакского поселкового совета, старосты старостинских округов, жители общины.
– К нам поступает очень много обращений о нарушениях прав человека, большинство из них – о нарушениях гражданских прав, социальных, экономических, прав ребенка. Во время войны на переднем плане – защита ветеранов, военных и их семей, пленных. Одесская область находится среди лидеров в Украине по количеству жалоб о нарушениях прав человека. Многие жалобы – о соблюдении прав во время мобилизации и нарушениях права на свободу передвижения и личную неприкосновенность. Также мы рассматриваем защиту информационных прав, защиту национальных сообществ – особенно это касается многонациональной Бессарабии, – отметила Мария Попова.
Во время дискуссии из зала прозвучали вопросы:
– о социальной защите – нарушении прав пенсионеров – жителей Лесненского старостинского округа, которым «Укрпочта» отказывается осуществлять доставку пенсий на дом;
– о нарушении прав людей полицией и ТЦК;
– о законности размещения в ТЦК помещений временного задержания людей;
– о проблемах, связанных с розыском без вести пропавших;
– об отсутствии школьных автобусов для подвоза детей – как нарушение права детей на получение образования.
Все запросы были зафиксированы.
После встречи Мария Попова посетила центр проживания для переселенцев, местную больницу, Дом милосердия в Червоном.
– Община молодая, однако в ней уже сделано немало для охраны здоровья населения, социальной защиты, созданы прекрасные условия для переселенцев, одиноких пожилых людей, хорошо работает отдел по делам детей в плане защиты прав ребенка. Все запросы мы зафиксировали, будем информировать об их рассмотрении и обеспечивать парламентский контроль.
Ранее экс-прокурор Молдовы, а ныне политик из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора Виктория Фортуне призвала “вернуть” своей стране Буджак, чтобы получить «выход к морю».