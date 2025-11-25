Ключевые моменты:

25 общин Одесской области получили помощь — генераторы.

Большинство генераторов направлены в сельские и поселковые территориальные общины.

Одесская область подвергается атакам дронов и баллистических ракет, в результате чего пострадала критическая инфраструктура и появились перебои с электроэнергии и теплоснабжением.

Генераторы в селах нужны

В ноябре 2025 года 25 общин Одесской области получили современные генераторы мощностью 28-30 кВт. Это произошло в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Представительством Тайбэя.

Добавим, что генераторы школам, больницам, теплоснабжающим объектам помогут иметь стабильное, автономное электроснабжение. Стоит отметить, что большинство получателей – это сельские и поселковые территориальные общины. Ведь генераторы в сельской местности особенно требуются в условиях постоянной угрозы российских обстрелов.

Ранее аналогичную помощь уже получили общины Черниговщины, Днепропетровщины и Хмельнитчины.

Напомним, что Одесская область уже более трех недель подвергается враждебным атакам дронов и баллистических ракет. Большинство ударов было направлено по критической инфраструктуре. Соответственно, это стало причиной серьезных перебоев с электроснабжением и теплоснабжением в разных районах Одессы. Проблемы с электричеством оказывают непосредственное влияние и на подачу тепла, ведь без света насосы в некоторых районах не функционируют. Также часть одесских школ перешла на смешанный формат обучения.

В связи с ограничением движения трамвайного маршрута №7 организована работа социального автобуса. Он курсирует каждые 20 минут от ж/д вокзала до улицы 28-й бригады через проспект Князя Владимира Великого. В Одессе продолжают действовать графики отключения света.