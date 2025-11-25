Ключевые моменты:

Автомобилем лучше не ехать

Временное ограничение движения по улице Новосельского продлится с 8:30 до 15:30. Все, потому что на этом участке будет работать спецтехника и произойдет подрезка деревьев. К сведению водителей: 26 ноября будут перекрывать отрезок улицы Новосельского от Ольгиевской до Торговой.

Уже на следующий день, 27 ноября, коммунальщики будут работать от Торговой до улицы Всеволода Змиенко (ранее Дворянской).

Коммунальное предприятие «Міськзелентрест» призывает водителей в эти дни не парковать транспортные средства на этих участках. Припаркованные автомобили будут мешать работе спецтехники.