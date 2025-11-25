Прогноз погоды в Одессе на 25 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем 14-19°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

