Прогноз погоды в Одессе на 25 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем 14-19°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
