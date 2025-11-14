отключение света
Отключение света

Ключевые моменты:

  • В Одессе применяют плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Северного РЭС и продлятся до 18:00-22:00 часов.

Северный РЭС

Работы до 18:00-22:00:

  • 28-й Бригады,
  • Высокая, 1-20,
  • Витрогонова, 32 -44,
  • Грина,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81,83,90А,
  • П. Клепацкого, 24,35б,
  • Профессора Коровицкого,
  • Котлеевская,
  • Ю. Крашевского, 20-52,
  • Летняя, 23-41,
  • Матроская, 2,
  • Мациевской, 41- 60а,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Нерубайская,
  • В. Нестеренка, 34- 48А,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Светлая, 1-14,
  • Слободская, 46-68,
  • Тепличная, 3/Б,4а,
  • Трусовская,
  • С. Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Хорошенко, 23А, п/к,
  • 2-й Полевой, 5,
  • Шполянская, 74,76,107,109,117,119,
  • Ядова, 58,
  • пр-т Князя Владимира Великого,114/1122/, 126/1, 128/а, 130/5, 155- 159,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. Атаманского Ионы, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • Черноморского Казачества, 125-135.

Также сегодня продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии, введенные по всей стране после очередной массированной атаки россиян на энергообъекты.

