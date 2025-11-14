Ключевые моменты:
- В Одессе применяют плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Северного РЭС и продлятся до 18:00-22:00 часов.
Северный РЭС
Работы до 18:00-22:00:
- 28-й Бригады,
- Высокая, 1-20,
- Витрогонова, 32 -44,
- Грина,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81,83,90А,
- П. Клепацкого, 24,35б,
- Профессора Коровицкого,
- Котлеевская,
- Ю. Крашевского, 20-52,
- Летняя, 23-41,
- Матроская, 2,
- Мациевской, 41- 60а,
- Болобочана, 19,19а,
- Неждановой, 30в-129,
- Нерубайская,
- В. Нестеренка, 34- 48А,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Светлая, 1-14,
- Слободская, 46-68,
- Тепличная, 3/Б,4а,
- Трусовская,
- С. Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Хорошенко, 23А, п/к,
- 2-й Полевой, 5,
- Шполянская, 74,76,107,109,117,119,
- Ядова, 58,
- пр-т Князя Владимира Великого,114/1122/, 126/1, 128/а, 130/5, 155- 159,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. Атаманского Ионы, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- Черноморского Казачества, 125-135.
Также сегодня продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии, введенные по всей стране после очередной массированной атаки россиян на энергообъекты.
