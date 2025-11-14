Ключевые моменты

ПВО уничтожила большинство вражеских дронов.

Повреждены гражданская инфраструктура и энергетический объект.

Один человек пострадал.

Атака дронов на юг Одесской области

В ночь на 14 ноября российские войска вновь нанесли удар по югу Одесской области, применив ударные дроны. По словам руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, силы противовоздушной обороны смогли уничтожить большинство беспилотников, однако часть целей все же нанесла ущерб.

В результате попаданий пострадали объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. На энергобъекте вспыхнул пожар, ударная волна также повредила соседний жилой дом и крышу гаража. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение.

Есть один пострадавший — ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Сейчас профильные службы работают над устранением последствий атаки. Объекты жизнеобеспечения в пострадавшем районе переведены на резервное питание и продолжают функционировать.

Ранним утром 13 ноября Арциз подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Повреждены объекты критической инфраструктуры, обошлось без жертв.

Читайте также: Свет по графикам, холодильники не включаются: как в Рени восстанавливают электроснабжение