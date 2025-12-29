Ключевые моменты:

  • В Одессе одновременно действуют аварийные и плановые отключения света;
  • Часть адресов останется без электроэнергии до 17:00 и до 20:00;
  • В ДТЭК предупреждают: ситуацию сложно прогнозировать.

Плановые отключения света в Одессе 29 декабря

в Одессе на 29 декабря запланированы и плановые отключения электроэнергии. Причина — ремонтные работы на сетях. Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, работы проводит Южный РЭС.

Работы до 17.00:

  • Варненская, 1-25,
  • Г.Крут, 1-8,
  • Детская, 1-6,
  • Инглези, 2-3,
  • Комарова, 2-6,
  • Люстдорфская дор. 17/4, 27-88,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Ромашковая, 71,
  • С.Глодан, 11-19,
  • Е.Танцюры, 2-10,
  • Ак.Филатова, 1-7,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 26,
  • Небесной Сотни, 3-4. 

Работы до 20.00:

  • Ивасюка, 3,
  • Солнечная, 29,
  • пер. Приморский, 2-4,
  • пр. Свободы, 66-105. 

Читайте также: В Одессе отключат газ – когда и где

Аварийные отключения электроэнергии в Одессе

При этом в городе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что отключения проводятся для балансировки энергосистемы. Очередность восстановления света зависит от нагрузки на линии и технических возможностей сети. Не все участки можно быстро переключить на другие линии из-за риска перегрузок.

Из-за сложной ситуации городской электротранспорт в Одессе пока не работает, а точные сроки восстановления стабильного электроснабжения назвать невозможно.

Жители города активно жалуются на сайте компании на отсутствие четких сроков включения света и скачки напряжения. Также одесситов возмущает, что при постоянных отключениях от них требуют своевременно оплачивать счета за электроэнергию.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме