Ключевые моменты:
- В Одессе одновременно действуют аварийные и плановые отключения света;
- Часть адресов останется без электроэнергии до 17:00 и до 20:00;
- В ДТЭК предупреждают: ситуацию сложно прогнозировать.
Плановые отключения света в Одессе 29 декабря
в Одессе на 29 декабря запланированы и плановые отключения электроэнергии. Причина — ремонтные работы на сетях. Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, работы проводит Южный РЭС.
Работы до 17.00:
- Варненская, 1-25,
- Г.Крут, 1-8,
- Детская, 1-6,
- Инглези, 2-3,
- Комарова, 2-6,
- Люстдорфская дор. 17/4, 27-88,
- Маршрутная, 1-9,
- Ромашковая, 71,
- С.Глодан, 11-19,
- Е.Танцюры, 2-10,
- Ак.Филатова, 1-7,
- пр. Князя Я.Мудрого, 26,
- Небесной Сотни, 3-4.
Работы до 20.00:
- Ивасюка, 3,
- Солнечная, 29,
- пер. Приморский, 2-4,
- пр. Свободы, 66-105.
Аварийные отключения электроэнергии в Одессе
При этом в городе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что отключения проводятся для балансировки энергосистемы. Очередность восстановления света зависит от нагрузки на линии и технических возможностей сети. Не все участки можно быстро переключить на другие линии из-за риска перегрузок.
Из-за сложной ситуации городской электротранспорт в Одессе пока не работает, а точные сроки восстановления стабильного электроснабжения назвать невозможно.
Жители города активно жалуются на сайте компании на отсутствие четких сроков включения света и скачки напряжения. Также одесситов возмущает, что при постоянных отключениях от них требуют своевременно оплачивать счета за электроэнергию.