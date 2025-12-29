Ключевые моменты:

В Одессе одновременно действуют аварийные и плановые отключения света;

Часть адресов останется без электроэнергии до 17:00 и до 20:00;

В ДТЭК предупреждают: ситуацию сложно прогнозировать.

Плановые отключения света в Одессе 29 декабря

в Одессе на 29 декабря запланированы и плановые отключения электроэнергии. Причина — ремонтные работы на сетях. Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, работы проводит Южный РЭС.

Работы до 17.00:

Варненская, 1-25,

Г.Крут, 1-8,

Детская, 1-6,

Инглези, 2-3,

Комарова, 2-6,

Люстдорфская дор. 17/4, 27-88,

Маршрутная, 1-9,

Ромашковая, 71,

С.Глодан, 11-19,

Е.Танцюры, 2-10,

Ак.Филатова, 1-7,

пр. Князя Я.Мудрого, 26,

Небесной Сотни, 3-4.

Работы до 20.00:

Ивасюка, 3,

Солнечная, 29,

пер. Приморский, 2-4,

пр. Свободы, 66-105.

Аварийные отключения электроэнергии в Одессе

При этом в городе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что отключения проводятся для балансировки энергосистемы. Очередность восстановления света зависит от нагрузки на линии и технических возможностей сети. Не все участки можно быстро переключить на другие линии из-за риска перегрузок.

Из-за сложной ситуации городской электротранспорт в Одессе пока не работает, а точные сроки восстановления стабильного электроснабжения назвать невозможно.

Жители города активно жалуются на сайте компании на отсутствие четких сроков включения света и скачки напряжения. Также одесситов возмущает, что при постоянных отключениях от них требуют своевременно оплачивать счета за электроэнергию.