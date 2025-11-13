Ключевые моменты:

Саакашвили утверждает, что его отравили в тюрьме по указанию Путина.

Его вернули из тюремной больницы в исправительное учреждение №12, несмотря на проблемы со здоровьем.

Политик считает, что его преследуют за проукраинскую позицию и просит Украину защитить его права.

Саакашвили обратился к Зеленскому

Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных, связанных с войной против России.

Обращение опубликовано на его странице в Facebook.

Саакашвили заявил, что его перевели из тюремной больницы обратно в исправительное учреждение, где, по его словам, работают те же сотрудники, которые ранее его отравили. Политик напомнил, что в марте 2022 года он перенес тяжелое отравление, факт которого подтвердили американские и немецкие лаборатории.

«Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением», — написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что в новом уголовном деле грузинская власть обвиняет его в «саботаже в интересах иностранного государства», а в материалах дела упоминаются Зеленский и Подоляк, что, по словам Саакашвили, доказывает: власти Грузии считают Украину «враждебной страной».

Почему Саакашвили снова оказался в тюрьме

12 ноября Пенитенциарная служба Грузии сообщила, что политика выписали из частной клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он находился с 2022 года, и перевели обратно в тюрьму. Власти утверждают, что его состояние «удовлетворительное» и он больше не нуждается в лечении.

«Поскольку состояние здоровья осужденного удовлетворительное, он возвращён в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях», — говорится в сообщении.

Саакашвили называет это решение политически мотивированным и считает, что его преследование организовано пророссийским грузинским режимом.

Михеил Саакашвили — бывший президент Грузии, получивший украинское гражданство и занимавший должность главы Одесской ОГА и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

После смены власти в Грузии против него начали уголовные дела, и в 2021 году, вернувшись на родину, он был арестован. В 2025 году суд Грузии приговорил его еще к 4,5 годам тюрьмы, что политик считает местью за его проукраинскую позицию.

