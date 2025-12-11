Ключевые моменты:

  • Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины, включая Одесскую область, сохраняются ограничения потребления электроэнергии.
  • Причина – последствия ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре.
  • ДТЭК опубликовал обновленные графики отключений света на 12 декабря.
  • Энергетики предупреждают: ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому графики могут меняться.
  • В то же время, как напоминают энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. Что, соответственно, скажется и на графиках.

По данным ДТЭК, в Одессе и области 12 декабря будут действовать такие графики:

Графики в Одессе 12 декабря

Как будут отключать свет в Одессе 12 декабря

О возможных изменениях ДТЭК проинформирует потребителей дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 декабря в результате очередной дроновой атаки россиян пострадал объект энергетики в Одесском районе.

