Ключевые моменты:
- Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины, включая Одесскую область, сохраняются ограничения потребления электроэнергии.
- Причина – последствия ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре.
- ДТЭК опубликовал обновленные графики отключений света на 12 декабря.
- Энергетики предупреждают: ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому графики могут меняться.
- В то же время, как напоминают энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. Что, соответственно, скажется и на графиках.
По данным ДТЭК, в Одессе и области 12 декабря будут действовать такие графики:
О возможных изменениях ДТЭК проинформирует потребителей дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Как сообщалось ранее, в ночь на 11 декабря в результате очередной дроновой атаки россиян пострадал объект энергетики в Одесском районе.
