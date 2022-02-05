Одесские истории: как 210 лет назад в Одессе начали делать прививки против оспы

В феврале 1812 года в Одессе был создан комитет «для распространения прививания предохранительной оспы» под председательством генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье.

В 1805 году по Российской империи был разослан циркуляр министерства внутренних дел, в котором всем врачебным управам предписывалось начать вакцинировать население от оспы.

Через год началась вакцинация и в Новороссийском крае. Правда, эту кампанию Ришелье начал не с Одессы, а с Екатеринослава, так как Херсонская губерния, к которой принадлежал и наш город, по его мнению, еще не созрела для оспопрививания. Он опасался, что неудачный опыт может навсегда лишить одесситов «блага вакцинации».

Однако вскоре прививки против оспы стали делать и в Одессе. В первую очередь Ришелье распорядился «привить всех новорожденных оспенной материей». Потом оспу стали прививать и в немецких колониях под Одессой, где благодаря дисциплинированным немцам мероприятие проходило вполне успешно. Ришелье писал, что больных среди колонистов очень мало, а количество родившихся за месяц вдвое превысило число умерших. А В 1812 году в Одессе был создан Прививочный комитет.

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В каждом округе оспопрививанием занимались два хирурга, два смотрителя из числа дворян и инспектор. Врачам также вменялось в обязанность выбрать в деревнях двух жителей, «отличающихся умом и доброй волей», и обучить их процедуре вакцинации, чтобы в будущем эти люди могли делать прививки новорожденным и тем, кто в них нуждался.

Приказ содействовать работе комитета «прививания предохранительной оспы» получили также полиция и судейские чиновники. Кроме того, в противоэпидемических мерах были задействованы даже священники, для которых Ришелье лично составил пастырское наставление, где разъяснялась польза вакцины.

Источник: dspace.onu.edu.ua

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