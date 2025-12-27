Ключевые моменты:

Румыния ночью 26 декабря подняла два F-16 с базы в Фетеште.

Истребители не зафиксировали вторжение в румынское воздушное пространство.

Удар по Одессе: повреждена инфраструктура, элеваторы, склады, баржи (Словакия, Палау).

Ночь на 27 декабря Польша закрыла аэропорты Люблин и Жешув на 3 часа из-за авиации.

Русские дроны приближались к Румынии.

В ночь на 26 декабря Румыния подняла истребители F-16 в ответ на российскую атаку дронами по Одесской области.

В 01:05 с 86-й авиабазы ​​в Фетеште взлетели два истребителя F-16 для мониторинга воздушного пространства в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча.

В целом система наблюдения обнаружила группы российских беспилотников, направленных в украинские порты на Дунае. Уже в 01:23 в северной уездной части Тулча объявили воздушную тревогу для местных жителей.

Добавим, истребители не зафиксировали вторжений в румынском воздушном пространстве и безопасно вернулись на базу в 03:15.

Напомним, минувшей ночью РФ атаковала Одессу и порты Одесщины. Под удар попал инфраструктурный объект, где после попадания БПЛА вспыхнул пожар. Были повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржи и судов под флагами Словакии и Палау.

В ночь на 27 декабря Россия вновь массированно атаковала Украину. Из-за этого в Польше на три часа прекращали работу аэропорты в Люблине и Жешуве на юго-востоке страны из-за ракетных обстрелов Украины и поднятия в воздух польской военной авиации.