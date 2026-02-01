Ключевые моменты:
- Скачки напряжения после отключений могут привести не только к поломке техники, но и к пожару
- Наиболее уязвимы приборы без механического выключателя питания
- Юридически добиться компенсации за сгоревшую технику чрезвычайно сложно
- Самый надежный способ защиты — физически обесточивать технику во время отключений
За последние годы украинцы на практике почувствовали, что проблемы с электроснабжением — это не только вопрос комфорта. Реальные истории, когда после подачи света «коротит» вытяжку или сгорает квартира, больше не выглядят единичными случаями. Именно с такими последствиями сталкиваются жители многоквартирных домов в разных городах страны.
Автор статьи — журналист с многолетним опытом работы в региональных медиа, который десятки раз сталкивался с темой повреждения бытовой техники из-за нестабильного напряжения. Валерий Боянжу подробно объясняется, какие именно приборы находятся в зоне риска и почему современная электроника уязвимее старых моделей с механическими выключателями.
Материал основан на практических наблюдениях, анализе законодательных норм и реальном опыте попыток получить компенсацию от поставщиков электроєнергии. В нем предлагаются четкие, проверенные шаги, которые может выполнить каждый потребитель.
Также вы узнаете не только о своих формальных правах, но и о реальных трудностях доказывания вины поставщика, что позволяет принимать взвешенные решения для защиты собственного жилья.
Скачки напряжения и пожары: как защитить бытовую технику
Мы с вами, уважаемые читатели, за последнее время уже не первый раз возвращаемся к теме проблем, связанных с нынешней, увы, грустной ситуацией с электроснабжением. Напомню, был разговор о способах экономии электричества.
Говорили мы и о том, что домашние электроприборы неплохо бы защитить от т.н. скачков сети подключением через реле напряжения. Последнее, к сожалению, не всем по карману. Потому имеем то, что имеем.
По Украине немало плачевных сообщений подобных вот этой недавней одесской «хреновости»: на ул. Пастера,34, когда после отключения электричества его все же подали, «коротнула» вытяжка и сгорела… квартира.
Если нет защиты в виде реле напряжения, подстраховаться от такой беды можно, просто вытаскивая вилки бытовой электротехники из розеток. А конкретно — той техники, у которой нет механических разрывов в подаче напряжения.
То есть за электрочайник, к примеру, можно не переживать: его щелкающая кнопка в отключенном состоянии — это тот разрыв, через который ток не пройдет. Такие «щелкающие» выключатели, для понимания, были когда-то на лицевой панели старых «кинескопных» телевизоров, в торшерах и настольных лампах.
В нынешних «телеках» с пультами такого нет — долой его из розетки! И микроволновку, и холодильник, и все остальное, что может пострадать при подаче «напруги» после отключения. Всё отключили? Отлично, занимайтесь домашними делами.
Как потом, будучи дома, понять, что свет дали? Оставьте где-то контрольную лампочку, настольную, к примеру, или в коридоре. Перегорит — ну и ладно. А если уходите из дому при отсутствии электричества, то лучше будет всю квартиру обесточить — пробки выкрутить (обе), или автоматом щелкнуть.
Сгоревшее жилье — это «жесть». Если «повезло» в такой ситуации — только что-то из бытовой техники «медным тазом накрылось». ТЕОРЕТИЧЕСКИ в Украине у потребителя услуги электроснабжения есть узаконенное право на возмещение ущерба, причиненного из-за несоответствия качества электроэнергии стандартам.
Но есть «маленький» нюанс: компенсация автоматически не работает, потребителю предстоит ДОКАЗАТЬ, что холодильник, к примеру, вышел из строя именно из-за нестабильности напряжения, а не в связи с наличием в нем технической неисправности.
Компенсация двух типов предусмотрена:
- Чисто за нарушение стандартов качества (если напряжение и частота в сети не соответствуют норме) — это от 200 грн. для нас, обывателей. Или чуть больше — в зависимости от количества дней несоответствия стандарту. То есть, можно предположить (точнее могут сказать только юристы), что за несоответствие нормативам закон обязал всех поставщиков электричества выплачивать компенсацию потребителям, даже, если у них пока ничего не сгорело.
- Предусмотрена еще и компенсация за сгоревшую технику — или стоимость ремонта, или, если ли доказана неремонтнопригодность, полная стоимость.
Чтобы ПОПЫТАТЬСЯ ее получить, нужно:
- Обратиться с письменным заявлением к поставщику электричества, описать ситуацию, указать сумму убытка, подтвержденную актом сервисного центра.
- Пригласить на место события представителя элекропоставщика для составления совместного акта ДОБРОВОЛЬНОЙ компенсации им стоимости сгоревшей техники. Документ должен содержать подтверждение факта поставки услуги низкого качества. За 5 дней поставщик обязан принять решение: или позитивное, или мотивированный отказ.
- Для доказательства того, что проблема в качестве услуги, а не, допустим, холодильника, нужно зафиксировать «скачки» сети вольтметром (видеорегистратором) именно в момент повреждения (!), обратиться в «облэнерго» для получения технического вывода о «каКчестве» их услуги, поинтересоваться ситуацией в соседних домах для фиксации похожих происшествий там и задокументировать показания соседей. Ну и приложить справку из сервисного центра, что до инцидента ваш холодильник был «живой».
Короче, 7 кругов ада.
А теперь — внимание! Все это я вам подробно описал с одной лишь целью — убедить вас, что намного проще, намного более безвредно для явно измотанных нервов всего лишь обесточить бытовую технику после отключения сети.
Электроэнергетики вряд ли добровольно согласятся купить вам новый холодильник, а если дело дойдет до суда, сограждане, то «ваши не пляшут», как говорится. У облэнерго матерые, маститые юристы, профи, волки: там ловить нечего!
За четверть века работы в херсонской газете я многократно встречался с подобными ситуациями, и что-то не могу припомнить, чтобы верх взял потребитель. Ну что помешает юристу энергетиков на суде потребовать доказательств того, что ваш вольтметр, который показал критическое превышение напряжения, не врет, т.е. поверен в лаборатории? А где протокол поверки? А где оттиск штампа поверителя на стекле прибора? А какой должна быть регулярность поверки прибора этого типа? У вас просрочен прибор…
В одном из наших облэнерго, когда масса бытовой техники недавно от скачков сети погорела, отписались: это форс-мажор, война, правила компенсации здесь не работают. Вот и пойди им что-то докажи. Кстати, в экспертном центре вашу убитую бытовую технику за спасибо не обследуют, раскошелиться придется. Да и судебные издержки истец оплачивает, т. е. это вы.
Так может проще вилки из розеток повытаскивать?
Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса