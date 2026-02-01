Ключевые моменты:

Скачки напряжения после отключений могут привести не только к поломке техники, но и к пожару

Наиболее уязвимы приборы без механического выключателя питания

Юридически добиться компенсации за сгоревшую технику чрезвычайно сложно

Самый надежный способ защиты — физически обесточивать технику во время отключений

За последние годы украинцы на практике почувствовали, что проблемы с электроснабжением — это не только вопрос комфорта. Реальные истории, когда после подачи света «коротит» вытяжку или сгорает квартира, больше не выглядят единичными случаями. Именно с такими последствиями сталкиваются жители многоквартирных домов в разных городах страны.

Автор статьи — журналист с многолетним опытом работы в региональных медиа, который десятки раз сталкивался с темой повреждения бытовой техники из-за нестабильного напряжения. Валерий Боянжу подробно объясняется, какие именно приборы находятся в зоне риска и почему современная электроника уязвимее старых моделей с механическими выключателями.

Материал основан на практических наблюдениях, анализе законодательных норм и реальном опыте попыток получить компенсацию от поставщиков электроєнергии. В нем предлагаются четкие, проверенные шаги, которые может выполнить каждый потребитель.

Также вы узнаете не только о своих формальных правах, но и о реальных трудностях доказывания вины поставщика, что позволяет принимать взвешенные решения для защиты собственного жилья.

Скачки напряжения и пожары: как защитить бытовую технику

Мы с вами, уважаемые читатели, за последнее время уже не первый раз возвращаемся к теме проблем, связанных с нынешней, увы, грустной ситуацией с электроснабжением. Напомню, был разговор о способах экономии электричества.

Говорили мы и о том, что домашние электроприборы неплохо бы защитить от т.н. скачков сети подключением через реле напряжения. Последнее, к сожалению, не всем по карману. Потому имеем то, что имеем.

По Украине немало плачевных сообщений подобных вот этой недавней одесской «хреновости»: на ул. Пастера,34, когда после отключения электричества его все же подали, «коротнула» вытяжка и сгорела… квартира.

Если нет защиты в виде реле напряжения, подстраховаться от такой беды можно, просто вытаскивая вилки бытовой электротехники из розеток. А конкретно — той техники, у которой нет механических разрывов в подаче напряжения.

То есть за электрочайник, к примеру, можно не переживать: его щелкающая кнопка в отключенном состоянии — это тот разрыв, через который ток не пройдет. Такие «щелкающие» выключатели, для понимания, были когда-то на лицевой панели старых «кинескопных» телевизоров, в торшерах и настольных лампах.

В нынешних «телеках» с пультами такого нет — долой его из розетки! И микроволновку, и холодильник, и все остальное, что может пострадать при подаче «напруги» после отключения. Всё отключили? Отлично, занимайтесь домашними делами.

Как потом, будучи дома, понять, что свет дали? Оставьте где-то контрольную лампочку, настольную, к примеру, или в коридоре. Перегорит — ну и ладно. А если уходите из дому при отсутствии электричества, то лучше будет всю квартиру обесточить — пробки выкрутить (обе), или автоматом щелкнуть.

Сгоревшее жилье — это «жесть». Если «повезло» в такой ситуации — только что-то из бытовой техники «медным тазом накрылось». ТЕОРЕТИЧЕСКИ в Украине у потребителя услуги электроснабжения есть узаконенное право на возмещение ущерба, причиненного из-за несоответствия качества электроэнергии стандартам.

Но есть «маленький» нюанс: компенсация автоматически не работает, потребителю предстоит ДОКАЗАТЬ, что холодильник, к примеру, вышел из строя именно из-за нестабильности напряжения, а не в связи с наличием в нем технической неисправности.

Компенсация двух типов предусмотрена:

Чисто за нарушение стандартов качества (если напряжение и частота в сети не соответствуют норме) — это от 200 грн. для нас, обывателей. Или чуть больше — в зависимости от количества дней несоответствия стандарту. То есть, можно предположить (точнее могут сказать только юристы), что за несоответствие нормативам закон обязал всех поставщиков электричества выплачивать компенсацию потребителям, даже, если у них пока ничего не сгорело.

Предусмотрена еще и компенсация за сгоревшую технику — или стоимость ремонта, или, если ли доказана неремонтнопригодность, полная стоимость.

Чтобы ПОПЫТАТЬСЯ ее получить, нужно:

Обратиться с письменным заявлением к поставщику электричества, описать ситуацию, указать сумму убытка, подтвержденную актом сервисного центра. Пригласить на место события представителя элекропоставщика для составления совместного акта ДОБРОВОЛЬНОЙ компенсации им стоимости сгоревшей техники. Документ должен содержать подтверждение факта поставки услуги низкого качества. За 5 дней поставщик обязан принять решение: или позитивное, или мотивированный отказ. Для доказательства того, что проблема в качестве услуги, а не, допустим, холодильника, нужно зафиксировать «скачки» сети вольтметром (видеорегистратором) именно в момент повреждения (!), обратиться в «облэнерго» для получения технического вывода о «каКчестве» их услуги, поинтересоваться ситуацией в соседних домах для фиксации похожих происшествий там и задокументировать показания соседей. Ну и приложить справку из сервисного центра, что до инцидента ваш холодильник был «живой».

Короче, 7 кругов ада.

А теперь — внимание! Все это я вам подробно описал с одной лишь целью — убедить вас, что намного проще, намного более безвредно для явно измотанных нервов всего лишь обесточить бытовую технику после отключения сети.

Электроэнергетики вряд ли добровольно согласятся купить вам новый холодильник, а если дело дойдет до суда, сограждане, то «ваши не пляшут», как говорится. У облэнерго матерые, маститые юристы, профи, волки: там ловить нечего!

За четверть века работы в херсонской газете я многократно встречался с подобными ситуациями, и что-то не могу припомнить, чтобы верх взял потребитель. Ну что помешает юристу энергетиков на суде потребовать доказательств того, что ваш вольтметр, который показал критическое превышение напряжения, не врет, т.е. поверен в лаборатории? А где протокол поверки? А где оттиск штампа поверителя на стекле прибора? А какой должна быть регулярность поверки прибора этого типа? У вас просрочен прибор…

В одном из наших облэнерго, когда масса бытовой техники недавно от скачков сети погорела, отписались: это форс-мажор, война, правила компенсации здесь не работают. Вот и пойди им что-то докажи. Кстати, в экспертном центре вашу убитую бытовую технику за спасибо не обследуют, раскошелиться придется. Да и судебные издержки истец оплачивает, т. е. это вы.

Так может проще вилки из розеток повытаскивать?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса