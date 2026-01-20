Ключевые моменты:

Солнечные панели уже работают в коммунальных учреждениях Одессы и дают реальную экономию.

Частные дома могут почти полностью перейти на автономное электроснабжение.

ОСМД скоро смогут получить финансирование на панели и аккумуляторы по новой госпрограмме.

Солнечная энергетика в Одессе: где уже работает

Во всем мире активно развивается возобновляемая энергетика, потому что технологии становятся дешевле и доступнее. В Украине солнечная и ветровая энергия приобрела особое значение из-за регулярных обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.

Как отметил депутат Одесского горсовета Петр Обухов, атомные электростанции не могут быстро менять мощность. Поэтому именно солнце, ветер и большие аккумуляторы помогают стабилизировать энергосистему в сложных условиях. Одесские больницы, школы и университеты уже показывают конкретные результаты. При этом город может получать оборудование без прямых затрат из бюджета — через инвестиционные контракты.

Полезная ссылка: Программа «еВосстановление» в Одессе: как восстановить жилье после обстрелов

Например, университет имени Ушинского благодаря солнечным панелям почти в два раза сократил расходы на электроэнергию для административного корпуса.

В городской больнице № 8 летом солнечная генерация полностью покрывает дневную потребность в электричестве.

Для владельцев частных домов солнечные панели становятся настоящим выходом, так как площадь крыши позволяет добиться почти полной энергетической независимости.

В многоквартирных домах установить такие системы сложнее, но ОСМД уже успешно используют солнечную энергию для работы лифтов, насосов и освещения подъездов. Государственные программы поддержки помогают жителям устанавливать панели и сохранять комфорт даже во время длительных отключений света.

Через несколько недель Фонд энергоэффективности запускает новую программу, благодаря которой ОСМД Одессы смогут получить гранты и финансовую помощь на покупку солнечных панелей и мощных аккумуляторов.

Читайте также: Как одесситы запитывают многоэтажки без света: примеры из жизни