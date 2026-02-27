Ключевые моменты:

За сутки восстановлено электроснабжение в 36,9 тыс. домов.

Работы проведены в 223 населенных пунктах Одесской области.

Бригады работают непрерывно с учетом безопасности.

Восстановление продолжается до полного подключения всех потребителей.

В компании сообщили, что в течение суток электроснабжение было полностью восстановлено в 223 населенных пунктах области. В общей сложности энергетики запитали 36,9 тысяч домохозяйств, которые ранее остались без электричества.

В компании подчеркивают, что аварийные бригады работают без перерывов и выходных, стараясь максимально оперативно устранять повреждения в каждой сети. При этом безопасность сотрудников остается приоритетом: ремонтные работы на объектах начинаются только после согласования с военными и получения необходимых разрешений в зависимости от текущей ситуации в регионе.

«Свет держится», – лаконично подытожили в ДТЭК, заверив жителей Одесской области, что делают все возможное для стабильной работы энергосистемы.

Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, из-за важного ремонта электросетей в Одессе обесточили Хаджибейский и Пересыпский районы.