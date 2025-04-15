Что «потянет» солнечная электростанция

На сегодня многоэтажек, использующих солнечную энергетику, в Одессе немного. Среди них — ОСМД «Водный» на Балковской, 31. Это 14-этажный дом, где расположено 100 квартир.

Совладельцев заинтересовала программа «ГринДИМ». Ведь, воспользовавшись ею, ОСМД при установке солнечной электростанции может получить от Фонда энергоэффективности компенсацию 70% стоимости оборудования, дополнительных необходимых материалов и сертификации энергетической эффективности дома. Еще 30% по городской целевой программе должен компенсировать городской совет.

— Мы решили установить солнечную электростанцию в нашем доме для работы лифтов, водяного насоса, теплонасоса, камер видеонаблюдения, освещения мест общего пользования, — рассказывает председатель «Водного» Изольда Алманова, — Конечно, долго думали. А главное — сколько это будет стоить. Нам помогли все рассчитать.

Изольда Алманова

Размер гранта определяется после повторного аудита. Но, как заверили в Фонде энергоэффективности, при условии привлечения квалифицированных специалистов он вполне прогнозируемый.

Правда, с 25 января компенсация Фонда составила уже 50%. Но ОСМД, которые успели подать заявку на участие в программе до этой даты, по-прежнему могли рассчитывать на компенсацию 70%. И «Водный» успел сделать это до нового года.

О доступности кредитов и компенсации за энергоаудит

Воспользовавшись «ГринДИМ», ОСМД для покупки и установки солнечной электростанции имеет право взять кредит по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9» — на 5 лет под 7% годовых. Но, по словам Изольды Алмановой, когда дошло до дела, оказалось, что выдавать кредиты банки не очень спешат. Единственный, который согласился дать заем, — Sense Bank.

Без энергосертификата банк кредит не предоставляет. Поэтому в первую очередь провели экспертизу дома — можно ставить солнечные панели или нет.

По условиям Фонда, энергоаудит ОСМД делает за свой счет — до установки солнечных панелей и после окончания работ. «Водному», по словам Изольды Алмановой, это стоило около 50 тысяч гривен. 25 — до начала работ и 25 тысяч — после их завершения. Фонд компенсирует только 30 тысяч гривен.

Крыша от депутата и лифты за свой счет

Чтобы осуществить проект, ОСМД взяло кредит в размере 1,9 миллиона гривен. Стоимость солнечной электростанции — 1,6 миллиона. Компенсация стоимости использованных дополнительных материалов должна составлять 10% от суммы гранта на основное оборудование. Полностью самостоятельно ОСМД должно оплатить расходы по монтажу, транспортные расходы, банковские проценты и все работы, связанные с проектом.

Правда, крышу для установки солнечных панелей удалось отремонтировать за счет депутатского фонда Василия Иеремии. Но такое везение — не у каждого ОСМД.

А вот пассажирский и грузопассажирский лифты пришлось модернизировать за свой счет. Оборудование было очень энергоемким и поэтому не позволяло использовать солнечную электростанцию. Для изменения частоты тока надо было заказать частотники. Модернизация лифтов обошлась совладельцам в 40 тысяч гривен — из резервного фонда ОСМД.

О заложенном оборудовании и депутатских гарантиях

Взять кредит ОСМД имеет право только с согласия 75% совладельцев. Принимается такое решение на общем собрании. И, по словам Изольды Алмановой, поддержало его около 90% жителей. Правда, согласились взять кредит не сразу.

— После первого собрания пришла ко мне жительница наша, она в них участия не принимала, и говорит, ей сказали, что брать кредит очень опасно. Если не выплатить — можно без квартиры остаться. Отказывалась участвовать в этом, — вспоминает глава «Водного», — Я говорю, что квартира — это ваша личная собственность. Вы — физлицо. Кредит берет ОСМД как юридическое лицо. У нас оборудование будет под залогом, пока мы за него не выплатим.

И на этот раз поддержать совладельцев пообещал депутат Василий Иеремия.

— Когда они переживали по поводу кредита, я договорился с председателем так: если будет какая-то проблема, я ее закрою. Поэтому у них есть страховка — если возникнут трудности, не хватит денег, не будет компенсации, эти вопросы я лично буду закрывать, — уверяет депутат.

Василий Иеремия

Но есть нюанс. Гарантии совладельцам народный избранник дает «под честное депутатское слово». Юридически они никак не закреплены. А если завтра депутат откажется от мандата? И решать проблемные ситуации придется самостоятельно? Справится ли ОСМД без «высокой поддержки» с несговорчивостью банков и бюрократическими преградами?

»Платите, сколько сможете»

Согласно закону, если ОСМД берет в банке кредит на установку солнечной электростанции, его сумма распределяется между всеми совладельцами пропорционально занимаемой ими жилой площади. По словам Изольды Алмановой, жильцы «Водного» платят за кредит по 4,5 гривны с квадратного метра ежемесячно, кроме квартплаты. В среднем на квартиру получается 450-480 гривен. У кого есть возможность, платят за два-три месяца сразу. Те, кто не могут полностью взнос заплатить, выплачивают меньше.

— Мы сразу решили так на собрании, когда обсуждали установку панелей, — платите столько, сколько можете. Я, допустим, могу заплатить ежемесячно вдвое больше, а кто-то не может даже 200-300 гривен. Поэтому большинство людей нормально к этому отнеслись, когда поняли, что за горло их никто не хватает, — уверяет председатель ОСМД.

Электростанция на самообслуживании

Сейчас на крыше «Водного» установлено 52 солнечные панели. Мощность солнечной электростанции — 30 кВт, аккумуляторов — 60 кВт. Гарантия оборудования — 10 лет.

Аккумуляторы позволят пользоваться электроэнергией в течение суток. Генерировать ее батареи будут даже зимой. Правда — на 25% от своей мощности.

— У нас есть в доме жильцы, которые в этом разбираются. Они посмотрели предложенное оборудование, одобрили. И только тогда мы запустили проект в работу, — рассказывает Изольда Алманова, — Одному из жителей даже предложили участвовать в электромонтажных работах в электрощитовой. В дальнейшем он будет наблюдать за работой электростанции, обслуживать ее. Вызывать никого не надо, это очень большой плюс. Разумеется, если на панели выпадет снег, их надо чистить.

Дорогостоящее оборудование ОСМД планирует застраховать. В военное время это необходимо. Тем более, что дом расположен недалеко от морского порта. У Фонда есть свой список компаний, к которым ОСМД могут обратиться.

Рядом порт — опасное соседство

Об отложенной экономии и реализации излишков

После компенсации совладельцы собираются погасить большую часть кредита. Ее максимальная сумма, указанная в городской целевой программе, размещенной на сайте горсовета, составляет 1,720 миллиона гривен.

Часть кредита совладельцам придется выплачивать самостоятельно в течение трех лет. И делать они это будут не за счет сбора денег с жильцов, а благодаря экономии, которую предоставит солнечная электростанция. То есть люди, как и раньше, будут платить за освещение мест общего пользования, и за счет этих средств будут погашать кредит.

— Если в год жильцы платят 100 тысяч за электричество, то за три года это составит 300 тысяч. Как раз оплата остатка по кредиту. В дальнейшем эти деньги они будут экономить. Допустим, по 100 тысяч в год. А на самом деле больше, потому что тариф на электричество будет расти, — считает депутат Василий Иеремия, — Тратить эти деньги они смогут на приведение в порядок своего ОСМД. Вот на что рассчитана программа.

Летом энергия от солнечных батарей будет накапливаться — появятся ее излишки. Продавать электроэнергию, согласно законодательству, ОСМД не имеет права. А вот распределять ее — можно.

— Мы отработаем юридическую схему и поймем, как реализовать возможность сдавать излишек энергии на энергорынок в зачет стоимости. И таким образом — компенсировать часть платежей. Нужно понять, и какое оборудование для этого нужно поставить. Возможно, будут какие-то изменения в счетчиках.

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На сегодня Фонд энергоэффективности программу «ГринДИМ» приостановил — финансировалась она частично за счет международных доноров. Новые заявки пока не принимают. Но средства на компенсацию для ОСМД, которые получили одобрение на участие в программе, зарезервированы и будут выплачены. А программу обещают возобновить.

Сейчас ОСМД «Водный» подало документы для компенсации затрат на установку солнечной электростанции. Насколько экономически выгодным окажется этот проект для совладельцев, покажет время.

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